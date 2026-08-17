元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が14日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【プロ野球解説】セリーグ首位攻防戦阪神が3連勝! 藤川監督が死球に猛抗議!! 明暗を分けたのは? 巨人”経験の差が…”DeNA3戦で10発の打線爆発! 西武の痛すぎた走塁ミス…楽天死球の傾向が把握されている?」に出演。阪神・森下翔太の死球について、他チーム目線での持論を述べる一幕があった。

藤川球児監督

藤川球児監督も抗議した森下翔太の死球について語る

13日の巨人戦にて、西舘勇陽から初回に死球を受けた森下。2試合連続の死球でもあり、藤川球児監督もベンチを飛び出し、巨人ベンチを指さして抗議する一幕も見られた。

勝敗としては阪神の3連勝に終わったが、この結果について高木氏は「この3連戦で一気に3ゲーム差をつけたということから考えると、すごく阪神の強さが目立ち、巨人がちょっとつらいなっていう印象を受けた」「もう少し巨人のほうはできなかったかなという。また同じようなバッターにやられてるというね」と、一部の打者に繰り返し打たれてしまっている現実を厳しく指摘した。

また、死球についても「初回に森下にデッドボール当てた時に、激昂して出てくるシーンもあったけども、これからも阪神を止めようとしたら、当てるっていう行為は良くないけども、インサイドにどんどん突っ込んでこられるだろうなというね」とコメント。

「怒るのは当然怒るかもわからない。やっぱり選手を守らなきゃいけないからね」と藤川監督の態度に理解を示しながらも、「だけど何て言うのかな。森下、サトテルを止めるとしたらやっぱりインサイドの厳しいボールは、これからも他球団も増えてくるだろうなっていうふうには思う。だから、覚悟してやらなきゃいけないのかなって感じはしたね」と、強打者のふたりを抑えるためにも、他チームの内角攻めは続くだろうと現実的な予想していた。

なお、森下は動画公開日の14日までで104試合に出場して打率.288、28本塁打、64打点で、いずれも同チームの佐藤輝明とトップ争いを繰り広げているが、死球も15個とかなりのハイペースとなっている。