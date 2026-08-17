元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が14日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【プロ野球解説】セリーグ首位攻防戦阪神が3連勝! 藤川監督が死球に猛抗議!! 明暗を分けたのは? 巨人”経験の差が…”DeNA3戦で10発の打線爆発! 西武の痛すぎた走塁ミス…楽天死球の傾向が把握されている?」に出演。阪神・森下翔太の死球について、他チーム目線での持論を述べる一幕があった。
藤川球児監督も抗議した森下翔太の死球について語る
13日の巨人戦にて、西舘勇陽から初回に死球を受けた森下。2試合連続の死球でもあり、藤川球児監督もベンチを飛び出し、巨人ベンチを指さして抗議する一幕も見られた。
勝敗としては阪神の3連勝に終わったが、この結果について高木氏は「この3連戦で一気に3ゲーム差をつけたということから考えると、すごく阪神の強さが目立ち、巨人がちょっとつらいなっていう印象を受けた」「もう少し巨人のほうはできなかったかなという。また同じようなバッターにやられてるというね」と、一部の打者に繰り返し打たれてしまっている現実を厳しく指摘した。
また、死球についても「初回に森下にデッドボール当てた時に、激昂して出てくるシーンもあったけども、これからも阪神を止めようとしたら、当てるっていう行為は良くないけども、インサイドにどんどん突っ込んでこられるだろうなというね」とコメント。
「怒るのは当然怒るかもわからない。やっぱり選手を守らなきゃいけないからね」と藤川監督の態度に理解を示しながらも、「だけど何て言うのかな。森下、サトテルを止めるとしたらやっぱりインサイドの厳しいボールは、これからも他球団も増えてくるだろうなっていうふうには思う。だから、覚悟してやらなきゃいけないのかなって感じはしたね」と、強打者のふたりを抑えるためにも、他チームの内角攻めは続くだろうと現実的な予想していた。
なお、森下は動画公開日の14日までで104試合に出場して打率.288、28本塁打、64打点で、いずれも同チームの佐藤輝明とトップ争いを繰り広げているが、死球も15個とかなりのハイペースとなっている。
【編集部MEMO】
横浜大洋ホエールズ、横浜ベイスターズ、日本ハムファイターズなどで活躍した高木豊氏。1985年、当時の監督である近藤貞雄さんの発案で、加藤博一さん、屋鋪要氏、高木氏というチームの俊足打者が1番、2番、3番と並ぶ「スーパーカートリオ」を結成したことでも知られる。現役引退後は、アテネオリンピック日本代表内野守備・走塁コーチや横浜DeNAベイスターズのヘッドコーチなどを務めた。YouTubeチャンネル『高木豊 Takagi Yutaka』では、野球界ニュースの解説やゲストを招いた対談動画が公開されており、ダルビッシュ有がゲストとして登場した動画「【遂に登場!!】ダルビッシュ有が見た『大谷翔平』と『佐々木朗希』の可能性とダルビッシュの“人間力”」は400万回を超える再生数を記録している。