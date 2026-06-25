「ええっ!? と思って、圧倒されて……」お笑いタレントの関根勤が、TBS系ドラマ『時すでにおスシ!?』の裏話を明かした――。

関根勤

「みんな抑えてるのに本気」「ええっ!? と思って」

永作博美主演の『時すでにおスシ!?』で、よこた鮨アカデミーの学長・横田宗満を演じた関根。13日に更新されたYouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で、同作の話題になると、「松山ケンイチさんは、めちゃくちゃうまい」と講師役だった松山を大絶賛。永作とも、「ホントに久しぶりに会った」といい、「細かい表情がうまいですね。やわらかくてね。永作さんも、次になんか(作品に)出たら、観たいですね。追っていきます(笑)」と改めて魅了された様子だった。

また、関根は、「ファーストサマーウイカさんが、すごくお上手で。現場が明るくなるんですよ」と生徒役だったウイカに言及。撮影前には、“本読み”が行われたが、「俺、本読みなんかやったことなかったから。練習してきたのに、なんか噛んじゃったりして……。うまく言えなかった」と苦笑しながら、「みんなちょっと抑えてやってんのに、ファーストサマーウイカさんだけは、本気でやるの。ええっ!? と思って、圧倒されて」と感嘆。

あまりの迫力に思わず、「すごかったね」と声をかけると、ウイカは、「私は織田裕二さんから勉強したんです」と打ち明けたそう。「本読みのときに、織田裕二さんは立ち上がって、机の上に片足出して、うわーっ! うわーっ! って。圧倒されたって言うんですよ」と話した関根は、「もう本気でやってたから、私もあれをやらなきゃいけないんだって。勉強しましたって」と感心しながら語っていた。