「『初恋のきた道』を観てるみたいになっちゃった」お笑いタレントの関根勤が、最近ドハマりしたロマンティック・コメディ作品を明かした――。

関根勤

「“微表情”ってやつかな」「それがうまくてかわいくて」

13日に更新されたYouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』に出演した関根。最近のお気に入り作品を聞かれると、Netflixで配信中の韓国ドラマ『恋の通訳、できますか?』を挙げ、「コ・ユンジョンさんがものすごい上手」「キム・ソンホさんも素敵。あまりにも真面目な感じの人で」と俳優陣を大絶賛。特に、コ・ユンジョンの演技に魅了されたようで、「喜ぶ顔が大げさじゃなくて。あっ、喜んでるってのがわかる。“微表情”ってやつかな。わずかな表情。それがうまくてかわいくてね」と熱弁。同作を紹介された放送作家に「全部観たよ! 最高だよ!」と伝えると、過去の話題作としオススメされた『ムービング』も鑑賞中だといい、「推しですね」と笑みを浮かべた。

元々、ロマンス作品は、「好きじゃなかった」という関根だが、「キム・ソンホがね。あんまりにもナイスガイなんで。“お前、付き合えよ!”って応援しちゃう。いいヤツなんで、応援しちゃったんですよ(笑)」「彼女(コ・ユンジョン)もかわいくて。それで、彼女も彼女で悩んでて。もう、頑張れ! 頑張れ! って。『初恋のきた道』を観てるみたいになっちゃった」と同作にハマった理由を告白。「キム・ソンホっていう人は、実際もいい人なんですって。韓国の俳優さんは上手だわ～」と感嘆しつつ、「競争が激しいみたいね」と話していた。