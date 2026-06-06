1971年発売、全世界で500億食以上の売り上げを誇る日清食品の『カップヌードル』。そんな大定番のカップ麺を、さらに美味しく味わえるアレンジレシピのNo.1は……?? お笑い芸人のFUJIWARAさんによるYouTubeチャンネルの動画が、話題を呼んでいます。

今回試すレシピは計6種。まずは、料理研究家のリュウジさんが考案したレシピから。通常通りカップヌードルを作り、鰹節2つまみと、ちぎった海苔2枚分をトッピングするだけ!完成した『カップヌードル海苔鰹』は、和の風味が強まって無難に美味しい結果に。

続いての『ツーンとわさびカップヌードル』は、日清の公式レシピ。カップヌードルの蓋に穴をあけてお湯を注ぐ……という藤本さん独特の方法にツッコミが入っているものの、アレンジレシピ自体の工程はとても簡単。カップヌードルにチューブのわさびを絞るだけで出来上がりです。

原西さんはツーンと感が強かったそうながら、藤本さんには好評。3番目も同じく日清公式が勧める、『酸辣湯風カップヌードル』にチャレンジ!

こちらもお手軽アレンジで、お酢小さじ1杯とラー油適量を入れるだけ。見た目にほぼ変化はないものの、食べる前から酸辣湯の香りが!? 口にした瞬間に、2人から笑みがこぼれます。満場一致で、ここまでで断トツ1位という結論に。

最後の日清公式レシピである『カップヌードル鬼足しマヨネーズ(動画内では好きなだけマヨネーズと紹介)』は、なんとマヨネーズを好きなだけ絞るアレンジ。見た目は真っ白に変身したものの、食べた瞬間に大絶賛!

終盤の2つのアレンジレシピは、ラーメンに関するコンテンツを中心に活動するSUSURU TV.さんによるもの。『ニンニクアブラマシマシカップヌードル』は、ごま油1回し程度とラード、チューブにんにくを投入。実食した2人からは、もとの味を保ちながら、パンチが増したとのコメントが。

最後の『スモチーベーコンエッグカップヌードル』は、今回のなかで唯一、出来上がる前のカップヌードルに手を加える工程が。麺の上から溶き卵とちぎったスモークチーズ、ベーコンを入れて熱湯を注ぎ、3分待機。ほどよくとろけたチーズと、柔らかくなベーコンに食欲をそそられる……!! 塩分が強めで、夏におすすめのアレンジとの結論に。

気になる1位は、2人の意見が一致して『カップヌードル鬼足しマヨネーズ』に決定!! 蒸し暑くて料理が億劫になってくるときにもぜひ、カップヌードルのアレンジレシピでエネルギーをチャージしてみては?