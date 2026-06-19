1972年発売、50年以上も愛されるブルボンのお菓子『ルーベラ』。もう1本、さらにもう1本……と、ついつい手が伸びてしまう人も多いのでは?

Instagramでは、ブルボンの公式アカウントによるルーベラを使ったスイーツレシピが話題に! 簡単なのに可愛すぎるビジュアルに、注目が集まっています。

作るのは、15cmのホール一台分のショートケーキ。基本となるケーキ部分には、ルーベラ35本(1袋8本入のため5袋程度)、直径15cmのスポンジケーキ、冷凍ホイップクリーム約400ml、いちご適量を使います。冷凍ホイップクリームは、前日までに冷蔵庫に移して解凍された状態に。

さらにクリームの色付けと最後のデコレーション用に、かぼちゃパウダーとにんじんパウダー3gずつ、お好みのリボンを用意。今回はチョコペンで、ルーベラの個包装部分の模様のお絵かきも!

スポンジケーキを3枚にスライスしてホイップクリームを薄く塗り広げたら、4mmほどの厚さにスライスしたいちごをその上に。さらにホイップクリームを絞ってパレットナイフで平らにならし、2枚目のスポンジケーキを重ねます。適宜、ナイフを使って側面にもクリームを!

同じ手順を繰り返して3枚目のスポンジケーキを重ねたら、表面と側面をホイップクリームで覆っていったん冷蔵庫へ。続いて、天面のデコレーション用にパウダーを使ってクリームを色付けします。

かぼちゃパウダー、にんじんパウダーそれぞれに100gずつのホイップクリームを使用。パウダー3gにつき熱湯5gを加えて練り、さらにそれを少量のクリームと混ぜ合わせた後に、最後に残りのクリームを入れればOK。

縦に並べて少し境界線をなじませ、ラップで左右をあけて包んだ2色のクリームをそのまま絞り袋に入れればデコレーションの準備は完了! なお、今回はサントノーレ口金を使用しています。

あとはケーキの天面にクリームを輪のように絞り、いちごをトッピング。そしてルーベラを側面に1周並べて、リボンをかければ出来上がり……!!

ルーベラやすでに出来上がっているスポンジケーキを使うため、キュートな見た目なのに比較的簡単にできるショートケーキ。特別な日を彩るスイーツとしても、みんなで一緒に作るお菓子としてもぜひ、試してみては?