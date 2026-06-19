お手頃価格の中華チェーン店として、幅広い世代から人気の「日高屋」。そんな日高屋の公式による、意外なアレンジレシピとは……!?

公式Instagramに投稿された動画が、話題を呼んでいます。

中華そば＋北海道産コロッケ

まずは、言わずと知れた王道メニュー『中華そば』のアレンジ。大きなチャーシューがのった中華そばの横に並ぶのは、『北海道産コロッケ』です。

あとは中華そばに、コロッケをダイブさせるだけ!! B級グルメとしても人気のコロッケそばを、簡単に再現できちゃいます。

汁なしラーメン＋明太子ポテトサラダ

『汁なしラーメン』にあわせるのは、なんと『明太子ポテトサラダ』。中華料理に洋食が合うのか?? と思いきや、ポテトサラダのクリーミーさが加わり、和風の明太子クリームパスタのような味わいになるのだそう。温玉をのせるさらなる技も!?

バター＋醤油＊ポテト

最後は、トッピングのバター＋醤油。王道の味わいで、もう箸が止まらない……!! ちなみにバターは日高屋のXにて、『味噌ラーメン』にあわせるのもおすすめされていました。

簡単で、お財布にもやさしい日高屋のアレンジレシピ。お近くの店でぜひ、チャレンジしてみては?