お手頃価格の中華チェーン店として、幅広い世代から人気の「日高屋」。そんな日高屋の公式による、意外なアレンジレシピとは……!?

公式Instagramに投稿された動画が、話題を呼んでいます。

中華そば＋北海道産コロッケ

  • 日高屋の中華そばと北海道産コロッケの画像

    ※画像は「日高屋グループ【公式】」(@hidakayagroup_official)より引用

  • 北海道産コロッケの画像

まずは、言わずと知れた王道メニュー『中華そば』のアレンジ。大きなチャーシューがのった中華そばの横に並ぶのは、『北海道産コロッケ』です。

  • コロッケを入れた中華そばの画像

あとは中華そばに、コロッケをダイブさせるだけ!! B級グルメとしても人気のコロッケそばを、簡単に再現できちゃいます。

汁なしラーメン＋明太子ポテトサラダ

  • 明太子ポテトサラダを入れる画像
  • クリームパスタのようになるアレンジレシピの画像

『汁なしラーメン』にあわせるのは、なんと『明太子ポテトサラダ』。中華料理に洋食が合うのか?? と思いきや、ポテトサラダのクリーミーさが加わり、和風の明太子クリームパスタのような味わいになるのだそう。温玉をのせるさらなる技も!?

  • 温玉を入れる様子の画像

バター＋醤油＊ポテト

  • バターと醤油を加えたポテトの画像

最後は、トッピングのバター＋醤油。王道の味わいで、もう箸が止まらない……!! ちなみにバターは日高屋のXにて、『味噌ラーメン』にあわせるのもおすすめされていました。

  • 箸上げしたポテトの画像

簡単で、お財布にもやさしい日高屋のアレンジレシピ。お近くの店でぜひ、チャレンジしてみては?