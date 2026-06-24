『仮面ライダーアギト』25周年を記念した「真アギト展」福岡会場が、7月11日より福岡市・西鉄ホールにて開催する。同展の開催を記念して、『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4』キャスト舞台挨拶付き上映会の実施が決定した。上映会は「真アギト展」福岡会場の開催初日である7月11日にT・ジョイ博多にて行われる。

『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4』は、2001年に上映された作品。キャスト舞台挨拶付き上映会では、主演・賀集利樹(仮面ライダーアギト／津上翔一役)、山崎潤(北條透役)、更に舞台挨拶の登壇は25年振りとなる唐渡亮(仮面ライダーG4／水城史朗役)を迎え、プレミアムなトークを届ける。また会場では、登壇キャスト3名のサイン色紙付きのBlu-rayBOXの特別販売も行う。

『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4 」キャスト舞台挨拶付き上映会

会場：T・ジョイ博多(福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 9F)

開催日時:7月11日(土)(1)16：00の回 上映終了後 舞台挨拶／(2)18：10の回 上映開始前 舞台挨拶

舞台挨拶登壇者(予定):賀集利樹(仮面ライダーアギト／津上翔一役)、唐渡亮(仮面ライダーG4／水城史朗役)、山崎潤(北條透役)(※登壇者は予告なく変更する場合がある)

チケット料金(1枚):上映会チケット6,500円(※「真アギト展(福岡会場)」期間内フリー入場券付き)

先行抽選販売「プレリザーブ」:申込受付期間6月24日18：00～6月28日23：59、抽選結果発表7月1日16：00

一般発売:7月4日(土)16：00発売開始

チケット販売はチケットぴあにて行う。

仮面ライダーアギト25周年 真アギト展 福岡会場