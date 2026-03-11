2026年4月29日より全国公開される仮面ライダー生誕55周年記念作『アギトー超能力戦争ー』より、新規場面写真13点が解禁された。また、特典付きムビチケカードも発売が決定した。

新規場面写真13点解禁!お馴染みの面々たちが勢揃い!

『アギト－超能力戦争－』は、平成以降の仮⾯ライダー作品で史上最⾼の平均視聴率 (11.7％) を誇り、その⼈気から平成仮⾯ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた『仮⾯ライダーアギト』の劇場版最新作。 タイトルから「仮⾯ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された⼤⼈が楽しめる超能⼒アクション⼤作だ。

主演は映画『キングダム』シリーズや26年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」で明智光秀を演じる要潤。TVシリーズ「仮面ライダーアギト」(01/EX)では、警察官・氷川誠／仮面ライダーG3を演じ、俳優デビューした作品だ。さらに津上翔一／仮面ライダーアギトを演じた賀集利樹を筆頭に、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、升毅、秋山莉奈、田辺季正、樋口隆則とオリジナルキャストが再集結し作品を盛り上げる。そして本作で映画初出演となる、ゆうちゃみをはじめ、駒木根隆介、今井悠貴、岩永洋昭、鈴之助、青島心、金田哲(はんにゃ.)、ベッキーら個性溢れるキャストが脇を固める。

オリジナルキャスト

今回公開された場面写真には、氷川誠(要潤)と津上翔一(賀集利樹)が、何やら深刻な表情を浮かべるカットをはじめ、銃をかまえる小沢澄子(藤田瞳子)とかつての同僚であった北條透(山崎潤)、事件現場に訪れた小沢澄子と尾室隆弘(柴田明良)、【レストランアギト】で食事を楽しむ美杉義彦(升毅)、風谷真魚(秋山莉奈)、美杉太一(田辺季正)らの姿が映し出されている。

また特殊強化装甲服＜G7＞を装着した氷川の表情や、かつて氷川や翔一らと共闘した過去のある木野(樋口隆則)も登場。TVシリーズ「仮面ライダーアギト」からお馴染みの面々が本作で、どのような活躍を魅せてくれるのか。

街を混乱に陥れる超能力者たち

そして、街を混乱に陥れる超能力者たちのカットも到着。真っ赤なドレスに身を包んだルージュ(岩永洋昭)や、奇妙なエプロン姿の鬼頭(鈴之助)、卓球のラケットを構える渋川(青島心)や、ツートーンへアスタイルの速見(金田哲(はんにゃ.))など、謎に包まれたキャラクターたちの個性溢れるカットの数々。人類の存亡を揺るがす戦いと共に描かれる、究極の人間ドラマと超能力アクションに期待が高まる場面写真が解禁された。

豪華特典満載のムビチケカード発売決定!

豪華特典付きムビチケカードの発売情報も公開。上映劇場、メイジャー、MOVIE WALKER STORE、アニメイトにてB5ビジュアルシート付きムビチケカードを3月13日より販売する。さらに、アニメイトとローチケにて豪華バンドル商品付きの前売券の販売も決定した。

ムビチケカード

上映劇場／通販サイト

券種：一般券（1,800円）／小人券（900円）

特典：「B5ビジュアルシート＜G7＞」「B5ビジュアルシート＜G3&G3-X＞」(いずれか一種・選択制)

アニメイト

券種：一般券（2,570円）

特典：「アニメイト限定 ラバーチャーム」

販売場所：アニメイト店舗・アニメイト通販

アニメイト特典

ローチケ

券種：一般ムビチケコンビニ券セット（5,540円）／小人ムビチケコンビニ券セット券（4,640円）

特典：@Loppi限定 チケット風アクリルブロック（2個セット）

