4月24日より東京・池袋のサンシャインシティ 展示ホールAにて開幕する仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」、そして映画『アギト-超能力戦争-』の公開を記念して、特別映像「10分で振り返るアギト～ 25年目の風谷真魚より～」が仮面ライダー公式YouTubeチャンネルにて公開された。

特別映像「10分で振り返るアギト～ 25年目の風谷真魚より～」

仮面ライダー公式YouTubeチャンネルで公開中の特別映像「10分で振り返るアギト～ 25年目の風谷真魚より～」は、『仮面ライダーアギト』を語る上で欠かせないキーパーソン・風谷真魚を演じた、秋山莉奈さんが「25年後の風谷真魚」としてナレーションを新録し、物語を振り返る。

構成は、アギト本編でも監督を務めた鈴村展弘さんが担当。単なる振り返り動画ではなく、現在の真魚ならではの目線から見つめ直したこだわりの作品に仕上がっている。『仮面ライダーアギト』を観たことがある方もそうでない方も楽しめること間違いなしのスペシャルな映像だ。

ナレーション：秋山莉奈(風谷真魚役)

構成：鈴村展弘

真アギト展開催記念プレミアム上映会「AGITΩ THEATER －再覚醒－」

また、「真アギト展」が開催される池袋サンシャインシティに隣接する“サンシャイン劇場”にて、『仮面ライダーアギト』のテレビシリーズおよび劇場版を大スクリーンで上映するプレミアム上映イベント「AGITΩ THEATER －再覚醒－」の開催も決定。

テレビシリーズ全51話の中から厳選したエピソードをテーマ別に構成したプログラムに加え、テレビスペシャル『仮面ライダーアギトスペシャル新たなる変身』、『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4 ディレクターズ・カット版』を含む全11のプログラムを約2週間にわたり上映する。

一部プログラムでは、エピソードにゆかりのあるキャストによる特別コメント映像もお届け。さらに全ての回の上映終了後には、劇場ロビーにて仮面ライダーアギト グランドフォームによるお見送り会も実施する。また、来場者特典として「上映会メインビジュアルのポストカード」を配布する。

タイトル：真アギト展開催記念プレミアム上映会「AGITΩ THEATER －再覚醒－」

会 期：2026年4月28日(火)～5月10日(日)

会 場：池袋・サンシャイン劇場(〒170-8630 東京都豊島区東池袋3-1-4 サンシャインシティ 文化会館4F)

上映時間：各日11:00～／15:00～／19:00～ 3回上映(※5月9日(土)は11:00～／15:00～の2回のみ)

チケット：前売券 2,800円／当日券 3,300円(全席指定・税込)

チケット販売サイト：チケットぴあ

※来場者特典：上映会メインビジュアルポストカード

※3歳以上有料。3歳未満膝上鑑賞無料。但し、お席が必要な場合は有料。

※会場販売限定当日割引：当日券販売窓口にて「真アギト展」入場券(半券可)をご提示で、当日券300円割引(1枚につきお一人様1回限り有効)

仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」

会場：池袋・サンシャインシティ 展示ホール A(東京都豊島区東池袋3-1-3 ワールドインポートマートビル4F) -会期：2026年4月24日(金)～5月12日(火) 計19日間

営業時間：10:00～20:00（最終入場19:00）

他、福岡・大阪・名古屋巡回決定。各会場詳細は順次発表。

(C)石森プロ・東映