7月26日午前9時30分よりテレビ朝日系24局で放送を開始する新番組『角醒ハンター オメガホーン』より、脚本は『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』より冨岡淳広が続投、演出はパイロット監督初となる加藤弘之が担当することをはじめ、スタッフが解禁された。

本作の脚本を手掛けるのは、ホビーアニメの大家として知られる冨岡淳広。『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』からの続投で、【PROJECT R.E.D.】第2弾の世界観を壮大に紡ぐ。

また、演出を担当するのは、パイロット監督初となる加藤弘之。これまで数々のスーパー戦隊シリーズに携わってきた加藤がどんな映像を生み出すのか注目したい。さらに、特撮監督を佛田洋、アクション監督を渡辺淳、音楽をYuria Miyazonoが担当することも決定。制作陣に名を連ねた錚々たる顔ぶれが、『角醒ハンター オメガホーン』を作り上げる。

スタッフ