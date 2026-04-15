仮⾯ライダー⽣誕 55 周年記念作、映画『アギトー超能⼒戦争ー』が4⽉29⽇より全国公開される。4月15日には、15秒最新CM映像「魂の真価篇」の解禁と、4月25日にTOKYO MXにて映画『アギト―超能力戦争―』公開記念スペシャル特番の放送が決定したことが発表された。

＜G7＞最新機能、そしてアギトの変身音は…

本CMでは、「超能力がはびこる世界。“超能力(チカラ)”を持たない一人の男が、人類の脅威に立ち向かう」というナレーションとともに物語の一端が描かれる。映像は刑務所に収監中の主人公・氷川誠(要潤)の姿から始まり、超能力者たちの暴走により街が混乱を極める様子や、その脅威に立ち向かう氷川の仲間たちの姿が次々と映し出される。

さらに津上翔一(賀集利樹)からの「氷川さんっ!」の呼びかけに応じるかのように、最新鋭の特殊強化装甲服＜G7＞を装着する氷川。映像のラストでは、＜G7＞からドローンが飛び立つ様子が映し出され、25年前のTVシリーズで氷川が装着した旧式の特殊強化装甲服＜G3＞＜G3-X＞から進化した＜G7＞の最新機能が明らかになった。

そして終盤、目を光らせ、オーラを纏う＜G7＞の姿に重なるのは、翔一が仮面ライダーアギトに変身する際の変身効果音。この変身音が意味することは何だろうか。

ドローン機能を兼ね備えた＜G7＞がどのような戦闘を繰り広げるのか。そして、アギトの力を失った翔一と＜G7＞を装着する氷川にとって、この“変身音”が示すものとは――。謎と期待が交錯する本映像だ。

4月25日には特番も放送決定!

映画公開を目前に控えた4月25日に、TOKYO MXにて映画『アギト―超能力戦争―』公開記念スペシャル特番の放送が決定。 主演の要潤をはじめ、賀集利樹、ゆうちゃみ(葵るり子／仮面ライダーG6)の3人が、生粋の仮面ライダーファンとして知られ、本番組にてMCを務める宮下草薙とともに、本作を徹底的に深掘りする。

仮面ライダー生誕55周年記念作にかける想いや、撮影時の貴重なエピソードなど、映画の魅力を余すことなく届けるという。

公開記念特番「映画『アギト－超能力戦争－』公開記念スペシャル」

放送日時: 2026年4月25日(土)19:00～19:30

配信: TVer・YouTube(東映特撮YouTube Official)で無料見逃し配信

出演: 要潤 賀集利樹 ゆうちゃみ 宮下草薙(MC)

番組HP: https://s.mxtv.jp/drama/kamen-rider-agito/

関連放送:放送開始25周年記念『仮面ライダーアギト』2026年4月21日よりTOKYO MX1にて毎週火曜19:00～19:30に放送

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