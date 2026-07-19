7月19日放送の最終話「インフィニティ」をもってテレビ放送が終了となった『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』より、テレビシリーズのその後を描くミニドラマシリーズ『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 外伝』が東映特撮ファンクラブ(TTFC)で会員見放題配信、PROJECT R.E.D.チャンネル(YouTube)でも無料配信することが発表された。同番組は、8月2日10時より「第一話」の配信がスタートする。

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 外伝』

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 外伝』は、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』をもっと楽しむために、テレビシリーズのその後を描くミニドラマシリーズ。単なるスピンオフではなく、今後テレビシリーズでクロスオーバーしていく予定の『超ギャバン』と『角醒ハンター オメガホーン』は重要な鍵を握るエピソードを配信、さらに、テレビシリーズには登場しなかった謎の「赤いアークギャバリオン」が登場する。

『角醒ハンター オメガホーン ハンターたちの黙秘録 ｗｉｔｈギャバン』も

さらにTTFCでは『角醒ハンター オメガホーン』のスピンオフミニドラマシリーズ『角醒ハンター オメガホーン ハンターたちの黙秘録 ｗｉｔｈギャバン』が配信決定。また、8月からの「PROJECT R.E.D.」シリーズは、新番組『角醒ハンター オメガホーン』と、新ミニドラマシリーズ『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 外伝』の2作品が楽しめる。

TTFCオリジナルのスピンオフミニドラマシリーズ『角醒ハンター オメガホーン ハンターたちの黙秘録 ｗｉｔｈギャバン』は、7月26日より放送する新番組『角醒ハンター オメガホーン』の放送と連動した配信。「TTFC補完シリーズ」を冠して、『仮面ライダージオウ補完計画』『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』と同じ、本編を補完するTTFCだけのスペシャル企画の最新作だ。

前作『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』と連動したTTFCオリジナル作品『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 補完捜査 ギャバンの非番』では、キャラクターの知られざる日常を描き好評を博した。TTFCオリジナル『角醒ハンター オメガホーン ハンターたちの黙秘録 ｗｉｔｈギャバン』は、新番組『角醒ハンター オメガホーン』初回放送終了後に配信がスタート。作品の追加情報は、近日発表する。

「東映特撮ファンブック 2026秋号」で特集も決定!

TTFCの継続会員向けの会報誌「東映特撮ファンブック」。その最新号である「2026秋号」で、『角醒ハンターオメガホーン ハンターたちの黙秘録 ｗｉｔｈギャバン』を特集。現在制作中のポスタービジュアルを使ったミニポスターも付録として付属する。

TTFCの会員継続日数70日以上になれば「東映特撮ファンブック 2026秋号」が応募可能。応募期間である2026年10月2日(金)～2026年10月18日(日)までに継続日数が70日になるには、遅くとも2026年8月9日(日)までに入会したうえで、応募まで会員を途切れず継続する必要がある。詳細はTTFCアプリを確認のこと。送料・手数料440円(税込)のご負担で応募可能、別途、東映オンラインストアの登録(無料)が必要となる。決済はクレジットカードのみ。

また、現在、会員継続日数365日以上となる会員の先行応募も受付中。会員継続日数365日以上の会員は、送料・手数料の負担なしの完全無料。別途、東映オンラインストアの登録(無料)が必要となる。

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