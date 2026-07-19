「PROJECT R.E.D.」第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』が最終回(第23話)を迎えた2026年7月19日、東京・シアターGロッソにて『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』最終回イベントと、「PROJECT R.E.D.」第2弾『角醒ハンター オメガホーン』(7月26日放送開始)の制作発表イベントが開催された。

『オメガホーン』イベントでは、『超ギャバン』で活躍したギャバン・インフィニティ/弩城怜慈役・長田光平の出演が発表され、悪に対して熱い怒りを燃やす怜慈とは正反対に、感情を抑えたクールで退廃的な男「鉄壁のレイジ」という新たな役柄だということが明かされた。

超古代に「俺が俺が」とエゴ(我欲)をむき出して争っていた「角獣」たちが封印されている「エゴルギア」を集め、角獣の力を用いるハンターが跋扈する現代、トレジャーハンターとして冒険を続ける「炎のシャウト」は超古代の角醒器「オメガホーン」を発掘したことから「角獣王・炎角」と出逢い、個性豊かなハンター同士による「ハンターバトル」に巻き込まれていく。

ハンターたちの争いを描く『オメガホーン』にちなんで、「今GETしたいものは?」という問いについて、長田は隣に座っていた「砕厄のゲンノウ(演：桜庭大翔)」の鍛え上げられた肉体にときおり触れながら「筋肉です!」と回答。桜庭から「一緒にジムへ行こう!」と誘われ、笑顔を見せていた。

『角醒ハンター オメガホーン』は2026年7月26日からテレビ朝日系全国ネットで放送開始。また。7月24日から全国劇場にて公開の映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』にキャプテン・オメガホーンと炎角が登場することも明かされた。

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