7月19日に最終回が放送され、クライマックスを迎える『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』(テレビ朝日系)。7月18日から東京・後楽園の東京ドームシティ シアターGロッソにて『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ ショー』シリーズ第2弾公演「ギャバン・ライヤ参上!謎のエモルギアを追え!次元を越えてスーパーヒーロー大集合!!」が開催されている。

第2弾はギャバン・ライヤ登場! ゼッツと歴代レッドも大集合!

長きにわたり『スーパー戦隊シリーズ』のヒーローショーが行われてきたシアターGロッソでは、2026年2月よりスタートした新たな東映の特撮テレビドラマシリーズ「PROJECT R.E.D.」第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』のヒーローショーを今春開催し、次元を越えた熱い戦いが繰り広げられた。

夏休みシーズンの7月から始まる第2弾公演では、待望の「ギャバン・ライヤ」が登場。4人のギャバンたちが集い、「謎のエモルギア」にまつわる事件の解決に奮闘する。

シアターGロッソに現れたのは、ネガティブなパワーを持つ「ネガエモルギア」を持つ男。「もう一度テニスのスタープレーヤーとして返り咲きたい」という野望を抱えた男のネガティブ感情から、怪人・エモンズが発生し、観客たちに襲い掛かる。

そこに登場したのは、エモルギア回収の任務につくギャバン・インフィニティ、ギャバン・ブシドー、ギャバン・ルミナスの3人のギャバン。観客たちを守るため、シアターGロッソのステージを縦横無尽に駆け巡りエモンズたちを次々倒していく。

ギャバン・インフィニティたちの猛攻から逃げる男だが、諦めない彼のもとに、シアターGロッソ初登場となるギャバン・ライヤが音もなく現れる。

忍びのギャバンらしい登場シーンや壁抜けはもちろんのこと、変幻自在の風波流忍術を駆使したトリッキーな戦いは見ごたえ抜群だ。

自立型AIアシスタントのアギによると、このネガエモルギアからは計測不能なエネルギーが検出されているらしい。そんな謎のネガエモルギアを回収しようとしたその時、第一弾に続き宿敵デス・ギャバンが現れ、ギャバンたちを強襲する。

さらにネガエモルギアの邪悪な力で「スーパー戦隊シリーズ」のかつての宿敵たちも復活。歴代の強敵に圧倒され、ギャバンたちはピンチに陥ってしまう……。

なお本公演では、第1弾公演で活躍した「仮面ライダーゼッツ」に加えて、シアターGロッソを守ってきた『スーパー戦隊シリーズ』の歴代ヒーローたちから「ゴジュウウルフ」「ブンレッド」「クワガタオージャー」「ドンモモタロウ」が集結。どのようにしてヒーローたちが集ったのか、因縁の宿敵たちとのバトルの行方はどうなるのか、ぜひ自身の目で確かめてほしい。

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主題歌、May'n「LOVE IS THE STRONGEST」をヒーローたちとみんなでダンス! 静止画の撮影ができるパートも

次元も作品も超えた熱い共闘はもちろんのこと、「私たち百点満点ですね!」と喜ぶギャバン・ルミナスに点数を返すドンモモタロウや、なぜかギャバン・インフィニティを羨むゴジュウウルフなど、ヒーロー同士の掛け合いも注目のポイントだろう。

「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ ショー 第2弾」は、9月27日までの土・日・祝日に公演、8月8日～30日は毎日公演する(一部休演日あり)。さらに、8月1日～12日は、東京ドームシティプリズムホールにて「KAMEN RIDER × PROJECT R.E.D. × SUPER SENTAI スーパーヒーロー夏祭り2026」も開催する。この夏も、ヒーローショーの聖地・シアターGロッソと東京ドームシティで、「PROJECT R.E.D.」「仮面ライダー」「スーパー戦隊シリーズ」を満喫できそうだ。

4日間限定! 素顔の戦士アフタートーク付き公演

8月13日～16日の4日間は「素顔の戦士アフタートーク付き」公演を実施する。毎公演終了後に、弩城怜慈(演:長田光平)、哀哭院刹那(演:赤羽流河)、祝喜輝(演:角心菜)、風波駆無(演:安井謙太郎)が出演。ヒーローショーで盛り上がった後、貴重なアフタートークも楽しめるスペシャルな公演だ。

Gロッソ限定グッズやドリンクも

ヒーローショーの公演日には、ジオポリス内のポップアップショップでグッズの購入が可能。第2弾公演の物語の鍵を握るエモルギア「DXエモルギア ガンバーレエモルギー シアターGロッソSPver.」(500円)や、ステージを再現した「シアターGロッソ オリジナルアクリルステージ」(4,500円)などシアターGロッソ限定のアイテムを販売する。

また、超宇宙刑事ギャバン インフィニティ ショーの「Gロッソオリジナルラベルドリンク第2弾」(各800円・全6種)が期間限定で登場。ラベルはステッカーになる仕様だ。

第1弾開催時に販売していたギャバン・インフィニティ、ギャバン・ブシドー、ギャバン・ルミナスに加え、ギャバン・ライヤ、デス・ギャバンの新しいデザインを含めた全6種類がラインナップに揃う。こちらはジオポリス1F(シアターGロッソ前)券売機でチケットを購入し、ジオポリス入口カウンターでの引き換えとなる。

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ ショー シリーズ第2弾公演』 概要

タイトル：ギャバン・ライヤ参上!謎のエモルギアを追え!次元を越えてスーパーヒーロー大集合!!

日時：2026年7月18日(土)～9月27日(日)の土・日・祝日公演

公演時間：約30分

チケット料金、申し込みはシアターGロッソ公式サイトを参照のこと

※2026年8月8日(土)～30日(日)は毎日公演

※8月17日(月)～19日(水)、24日(月)～26日(水)は休演

※8月13日(木)～16日(日)の4日間は「素顔の戦士アフタートーク付き」公演

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