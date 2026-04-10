仮面ライダー生誕55周年記念作品『アギト―超能力戦争―』(2026年4月29日公開)の完成披露舞台挨拶が4月9日、東京・新宿バルト9にて行われ、仮面ライダーG7/氷川誠を演じる要潤をはじめとする主要キャストと田﨑竜太監督が登壇。放送25周年を迎えた『仮面ライダーアギト』の「その後」の物語となる本作の完成を祝し、長年にわたって応援を続けてくれた「仮面ライダー」シリーズのファンに感謝の気持ちを示した。

放送から25年『仮面ライダーアギト』新たなる物語

『アギト―超能力戦争―』では、2001年に放送された特撮テレビドラマ『仮面ライダーアギト』の「新たなる物語」が描かれる。25年の時を経て、ふたたび勃発した奇怪な「不可能犯罪」。警視庁「Gユニット」の若手隊員・葵るり子(ゆうちゃみ)は最新鋭の特殊強化装甲服「G6」を装着して、邪悪な超能力者に挑むが、敵の猛威の前に撤退を余儀なくされる。Gユニット管理官・小沢澄子(演：藤田瞳子)は、この事態を打開するためにはかつて共に戦った氷川誠(演：要潤)の力が必要だと確信するが、いま氷川は刑務所で服役中の身であった。いったい彼に何があったのだろうか……。

要潤「氷川誠は25年間、一日たりとも僕の中から消えたことがない」

熱烈な仮面ライダーファン、そして『仮面ライダーアギト』ファンに迎え入れられた要潤は「ただいま!」と万感の思いをこめて挨拶。

「25年の時を経て、氷川誠として返り咲くことができました。通常の映画と違って、25年分の役作りがつまっています。氷川誠は25年間、一日たりとも僕の中から消えることがありませんでした。その思いを製作サイドに伝えさせていただき、この映画が実現しました」と語り、俳優生活の原点というべき本格デビュー作『仮面ライダーアギト』の氷川誠をふたたび演じられる喜びをあらわにした。

かつてアギトに変身してアンノウンと戦った津上翔一だが、25年の時を経て、その特殊な力はすでに失われているという。現在は「レストラン アギト」のオーナーシェフを務める翔一を演じる賀集利樹は「みなさま、お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません!」とナイスな挨拶をして、25年ぶりの『アギト』正統続編が実現した喜びをファンと分かち合った。

そして「僕たちの思いだけでは実現できませんでした。この映画が出来たのは、25年間『アギト』を愛し続けてくださったファンのみなさんのおかげです。僕もこういう形で映画に関わることができて、感無量。25年後の翔一がどうなっているのか、その目で確かめてください」と、アギトへの変身能力を失っている翔一に戦う機会が訪れるのか否か、まだ全容が明かされていない映画の内容について期待を大いにあおった。

『アギト―超能力戦争―』に登場する新キャラクター、G6の装着員を務める葵るり子役・ゆうちゃみは「新しくチームに加わりました!」と晴れやかな笑顔で挨拶。「『仮面ライダーアギト』は私の生まれ年(2001年)に放送していた仮面ライダー作品なので、(出演について)とても光栄に思っています」と、本作への意気込みを語った。

小沢澄子を演じた藤田瞳子は「この映画が実現するまでには、たくさんの奇跡が連続しました。もう奇跡の塊のような作品です。完成の日を迎えられて、感無量です。この幸せがなるべく長く続けばいいなと思っているので、ぜひ何回も劇場へ足を運んでください」と、映画完成までの道のりに思いをはせつつ、何度もリピート鑑賞してほしいとファンに呼びかけた。

尾室隆弘を演じる柴田明良は「尾室隆弘です。みなさん、覚えてますか?」と、テレビシリーズで「影が薄い」と言われていた自身のキャラクターを踏まえた発言で笑いを取ったのち「僕も映画に出させていただいた上に、このような舞台にも立たせてもらえて、感慨ひとしおです!」と、25年後の尾室を演じられた喜びを語った。

北條透を演じた山崎潤は「最初は少人数で『みんな集まって作品を作りたいよね』と話していたことが、こんな大きな企画になるとは思っていませんでした。仮面ライダー生誕55周年作品となったことも、たいへん光栄に思います。映画というものは公開されてしまうと、役者のやることがないので、内容が面白かったらぜひ隣の方たちにおすすめして、僕たちを少しでも長く『アギト』の世界にひたらせてください」と、映画の大ヒットおよびロングラン興行を夢見て、ファンに優しい視線を投げかけた。

事前情報では「北條の元婚約者」という謎めいた紹介が行われた村野かすみ役・ベッキーは「会場に着いて、ファンのみなさんの『仮面ライダー』への熱量を感じました。改めて、この作品に出させていただいてありがたいなと思っています。新入りなのに、いちばん派手な服を着ていてすみません!」と、明るさを振りまきながら挨拶した。

田﨑竜太監督

本作のメガホンをとった田﨑竜太監督は、25年前、平成仮面ライダーシリーズでは初となる「夏の劇場版」=『仮面ライダーアギト PROJECT G4』も手掛けている。

「当時『PROJECT G4』をたくさんの方たちが大きな愛で受け入れてくださらなければ、仮面ライダーシリーズが今日まで続いていなかったかもしれません。そういう意味では、シリーズが続いてきたのはひとえにみなさんの大きな愛と『推し』の力です。この映画はそんなみなさんに向けて、大きな『ありがとう』の気持ちを包んだつもりです」と、仮面ライダーシリーズを支えた多くのファン、特に『アギト』を愛してくれた方々への感謝を込めて作った映画だということを明かした。

賀集さんと要さん

ゆうちゃみ「まさかギャルが仮面ライダーに…」

映画の内容について、要は「以前の『アギト』を思い出させる場面と共に、新しい要素も盛り込まれた作品。氷川も最新型の『G7』を装着しますし、いろいろな思いが乗っかりすぎて、自分にとってもチャレンジングな現場でした。G7の装着シーンの撮影には緊張もしましたし、絶対失敗ができないというプレッシャーを感じながら取り組んでいました。でも仕上がった映像を観て、上手くいったと思っています。細かなところまで、オリジナル『アギト』のテイストが込められていますから、途中で寝ないように、細かいところまで観てください!」と、隅々にまでこだわりが込められた作品だという部分をアピール。

絶対失敗のできないプレッシャーを感じていたと話す要さん

「寝ないように」という発言については山崎から「もし寝ちゃったら、もう一回映画を観てください」とフォローが入り、客席からの笑いを誘った。

賀集は本作の感想として「どのシーンとは言いませんが、思わず泣いてしまったところがあります」と涙をさそうシーンが存在することを匂わせ、要から「(期待値の)ハードルが上がるんじゃない?」と心配される場面が見られた。続けて賀集は「当時『アギト』を観ていない人でも面白いと思える映画になっています」と語り、ノスタルジーだけではない「新しさ」が盛り込まれた作品だという部分を強調した。

初の映画出演で緊張したと話すゆうちゃみさん

ゆうちゃみは、映画初出演となる本作について「撮影中はド緊張していましたけれど、共演のみなさんがなごませてくださって、楽しく撮影ができました。映画はワクワクがとまらない、楽しい内容です。ファンのみなさんにも楽しんでほしい」と語り、緊張と楽しさが混在した撮影時を振り返った。

るり子が本作で「G6」を装着することについて、ゆうちゃみは「まさかギャルが仮面ライダーになれるとは……」と、自身のキャラクターと仮面ライダーとのギャップの大きさに改めて言及すると、要から「G6の『G』は『ギャル』という意味ですから(笑)」と言われ、嬉しそうにニッコリ。

藤田も映画を観て「ちょっと泣きました」と話して「氷川君、翔一くん、北條も、この25年間ちゃんと生きてきたんだなあと、現実にいる自分たちと一緒に積み重ねてきたものを感じ、感動しました。あと、映画を観終わったあと、尾室に腹が立ちました(笑)」と、何か小沢管理官を怒らせるようなことがあったのか、なかったのか、尾室に対しての感情について語った。

柴田は「試写を一緒に観た藤田さんが、『面白い! もう一回観たい!』と言っていたので、この映画ぜったい成功するなあって……なんでみんなシーンとするの!?」と、せっかくいいことを言ったのに周囲にスルーされ、あわてる場面も。劇中の尾室と小沢、氷川のG3ユニットの関係が再現されたようなやりとりに、客席からは大きな笑いが起きた。

亡き長石多可男監督に思いを馳せる山崎さん

山崎は映画の演出について「田﨑監督が、長石多可男監督と石田秀範監督の撮り方をオマージュしているようなカットがいくつか見られました。また『アギト』で印象的だった『小ネタ』がちょこちょこ散りばめられていて、アギトファンの方ならクスッと笑えるようなところがあります。いろんな視点から楽しんでください」と、『アギト』ファン上級者向けというべきポイントに着目してもらいたいと語った。

ベッキーは、「ちょっと怒られちゃうかも……」と自分の出番のところしか台本を読んでいなかったことを打ち明けつつ、「映画を観て『こんなお話だったのか』と驚いて、純粋にめちゃめちゃ楽しめました」と、ファン目線での楽しさを語ったのち「仮面ライダーに出演したことで、近所の子どもたちに私が何者なのかわかってもらえるかなと。私は仮面ライダーに出てるんだぞ、という誇りが生まれました(笑)」と、『仮面ライダー』シリーズ初参加の喜びをあらわにした。

翔一&氷川、G3ユニットの会話は変わらず!?

本作では、主にドラマ部分を東映京都撮影所で、アクション部分を東映東京撮影所で撮ったという。東京と京都の撮影環境の違いについて、要は公開前ゆえネタバレに配慮するあまり言葉に詰まり、「難しいなこれ」を連発。言葉を選んでいるうちに話すことがなくなり、「僕、変身するじゃないですか、変身するんですよ」と説明。賀集から「変身するって言って良かったんだっけ?」とツッコミを受けたり、「G7に装着して……ギャルの『G』じゃないです、俺ギャルじゃない」とG7の話に戻すも脱線気味なトークに、「話進めて! 長い!」と話を巻こうとする山崎、「ジジイの『G』」とボソッと言う柴田たちのやりとりにファンも大喜び。

結果的に東西の話を脇においやって「当時20歳だった『アギト』から25年、あのころよりもクオリティを高めるべく頑張りましたし、アクション監督と入念に打ち合わせをして、練習した上で撮影に臨みました」と、25年の経験値を踏まえて新人時代よりもレベルアップした演技とアクションを披露しようと意欲を燃やしたことを語った。

田﨑監督はオリジナル・キャストの熱意について「みんな自分の役と一緒に年齢を重ねてくれたんだなあと、感動しました。監督として、こういうお芝居をしてほしいと要望したことが、ほとんどありませんでした。みんなの中にそれぞれの役が生きていて、きっと誰よりも役について詳しいから、指示や要望を出す必要がなかった。みんなには本当に感謝しています」と、要たちに優しい笑顔を向けた。

また、25年ぶりに『アギト』を撮影したことについて田﨑監督は、「25年前にお子さんで、今30代になっている方が一番怖いお客さん」と前置き、「子どもの頃に見ていた『アギト』を大人になって見たら、大したことなかったな、くだらなかったなと思われることが一番嫌。子どもの頃の宝物を汚さず、大人になっても宝物に見えるような作品にしたいということは心がけました」と語り、大きな拍手を受けた。

永遠のヒーローは?

続いては、『仮面ライダー』生誕55周年にちなんで、登壇者にとっての「永遠のヒーロー」を挙げることに。山崎はストレートに第1作『仮面ライダー』を、要は20代のころに役者として多くのことを教えてくれた師・大杉漣の名を挙げた。賀集は自分の役「津上翔一」に憧れ、勇気と力をもらったと語り、藤田は地元・北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督、柴田は『宇宙刑事ギャバン』(1982年)でギャバン/一条寺烈を演じたアクション俳優・大葉健二、ベッキーは音楽で心を救ってくれる宇多田ヒカルを挙げ、それぞれのヒーローへの思いを語りあった。

愛のある厳しい指導をしてくれた田﨑監督をリスペクトするゆうちゃみさん

ゆうちゃみにとっての「ヒーロー」は、演技について右も左もわからない状態で挑んだ本作で、愛のある厳しい指導をしてもらった田﨑監督だと語り、改めて感謝を伝えた。すると田﨑監督は「早めに言ってくれていたらカットを増やしたのに(笑)」と話して笑顔を見せながら「初めての映画出演だとは思えない、度胸を感じました。ファンのみなさんには、るり子の活躍シーンを刮目して観てほしい」と、ゆうちゃみの頑張りと存在感ある芝居を称えた。

「仮面ライダーは永遠に不滅です!」

最後にマイクを握った賀集は「映画が実現したのは、『アギト』を愛し、応援してくださったファンのみなさんがいてくれたからこそ。これからも『アギト』を愛し続けていただければ、私たちは何十年後になっても、やる気持ちはあります(笑)! いつまでも『アギト』を愛していてください」と語り、これからもまた津上翔一を演じるという強い意欲を示した。

そして要は「今回の映画が奇跡のようなタイミングで作られて、さすがにこれでもう最後だろう、これで『アギト』も終わりにしようと思っていたら、賀集が『まだやれるだろう』と言うんですね。じゃあ僕も、100歳まで『アギト』をがんばります! 仮面ライダーは永遠に不滅です!」と、賀集の熱意に押される形で自身も氷川誠として、いつの日にかまた帰ってくるかもしれないと話し、ファンの興奮を誘った。

映像カメラに向かって手をふるキャストと田﨑監督

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