7月26日午前9時30分よりテレビ朝日系24局で放送を開始する新番組『角醒ハンター オメガホーン』より、追加キャスト4人が発表された。

光宗薫、桜庭大翔、三浦舞華、加藤憲史郎が出演!

第1話で主人公のシャウト/キャプテン・オメガホーン(演・楢原聖)が出会う双子のハンターの姉・剛胆(ごうたん)のエイルを三浦舞華が、弟・剛直(ごうちょく)のアルを加藤憲史郎が演じる。エイルとアルは、2匹に分離する角獣・剛角(ごうかく)を召喚し、シャウトにとって初となるハンターバトルを繰り広げる。

剛胆(ごうたん)のエイル(演・三浦舞華 みうら・まいか)

シャウトが旅の中で出会う双子の新人ハンター。せっかちで負けん気の強い姉。2匹に分離できる角獣・剛角(ごうかく)を召喚し、息の合ったコンビネーションで戦う。

剛直(ごうちょく)のアル(演・加藤憲史郎 かとう・けんしろう)

シャウトが旅の中で出会う双子の新人ハンター。引っ込み思案だが角獣に詳しい弟。2匹に分離できる角獣・剛角を召喚し、息の合ったコンビネーションで戦う。

さらに、多くのハンターを束ねる武闘派・絶暴(ぜつぼう)のイバル(演・田鶴翔吾)に忠誠を誓うハンター2人も解禁。 飛導(ひどう)のバーサーを光宗薫が、砕厄(さいやく)のゲンノウを桜庭大翔が演じる。

飛導(ひどう)のバーサー(演・光宗 薫 みつむね・かおる)

イバルに忠誠を誓うスゴ腕ハンター。民衆から尊敬を集めているが、敵と見定めたものは容赦しない。翼の生えた角獣・飛角(ひかく)の力を使い、鉄扇で華麗に戦う。

砕厄(さいやく)のゲンノウ(演・桜庭大翔 さくらば・はると)

イバルに仕えるスゴ腕ハンター。工房を持ち、角醒器の作製や修理を行っている。職人肌だがハンターとしても優れた実力の持ち主。角獣・砕角(さいかく)の力を使い、ハンマーで力強く戦う。

飛導(ひどう)のバーサー(演・光宗 薫 みつむね・かおる)

砕厄(さいやく)のゲンノウ(演・桜庭大翔 さくらば・はると)

(C)テレビ朝日・東映AG・東映