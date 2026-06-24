サンダルが活躍する季節に、足元の痛みをおしゃれに軽減してくれる嬉しいアイテムが3COINSから登場。330円なのに、優秀なんです!

＊NEW＊

.

クッション付きレーストングソックス

330円(税込)

https://palcloset.jp/display/item/2615-SK1-000000/?b=3coins&ssviam=tw_5896_609801787ec5b64cb4f02a226a4b4a50

.

足底のクッションが足の疲れや痛みを軽減。汗ばむ季節にうれしい吸水速乾機能付きで、さらっとした履き心地が続きます🌱

(@3COINS_newsより引用)

夏はやっぱりサンダルですよね。でも、履いているうちに足の裏が汗ばんできて、前に滑って足に痛みが発生するのが悩みの種。“オシャレは我慢”とは言うものの、それもに限界があります。

そんな足元のお悩みを解決してくれるのが、この「クッション付きレーストングソックス」(330円)。親指と人差し指の間にひっかけてはめるだけで、快適な履き心地に。しかも、レースが足元をよりオシャレにしてくれるのが嬉しいポイント。浴衣との相性もぴったりです。

カラーは「ブラック」「ホワイト」「ベージュ」の3色展開で、価格はいずれも330円。SNSで紹介されると、「え、これ欲しい」「下駄の靴擦れしにくそうでめちゃいい」「めっちゃおしゃれで履きやすそう」「これいいな、探しに行こ」と話題となっています。

快適なだけでなく、大人かわいい足元を演出してくれる「クッション付きレーストングソックス」。その日のコーデに合わせて、ぜひ、3色揃えておきたいですね。