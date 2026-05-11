そろそろ梅雨入りが気になる季節。そんな折、雨の日でもおしゃれに使える撥水アイテムが「3COINS」から登場し、Xで話題となっています。

雨の日もおしゃれに🌧️🌼

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はっ水加工を施したバッグ&ポーチが新登場!水をはじきやすい素材で、通勤やお出かけ時の急な雨にも安心です。

豊富なカラー展開と、毎日に取り入れやすいサイズ感でそろえました◎

(@3COINS_newsより引用)

3COINS 撥水アイテム発売

今回登場したのは、撥水加工が施されたバッグやポーチなど、雨の日のお出かけも楽しくなっちゃうアイテム。どれもトレンド感のあるデザインなのに、水をはじきやすい素材でできているので、「傘をさしててもバッグが濡れる…」「撥水タイプはおしゃれなものがない」という梅雨あるあるを解決してくれるアイテムとなっています。

商品ラインアップおよびカラー展開は、「はっ水ミニフラットポーチ」(330円)、「はっ水スクエアポーチ」(880円)、「はっ水ミニトートバッグ」(550円)、「はっ水トートバッグ」(880円)が、「ブルー」「アイボリー」「ブラック」「グリーン」「ピンク」という落ち着いたニュアンスカラーの全5色展開。軽量で持ちやすいのも嬉しいポイント。雨の日はもちろんのこと、普段使いにも活躍しそうですね。

また、ソックスも多数ラインアップされていて、「はっ水バックラメメロウソックス」「はっ水スニーカー丈ソックス」「はっ水足袋クルーソックス」など、「オレンジ」「アイボリー」「ブラック」の3色展開となっています。いずれも価格は330円です!

SNSで紹介されると、「撥水最高! スタジアム向けすぎる!」「やきう民には神のようなグッズですね」「雨フェスでも使える、、、、」「雨の日もおしゃれ、素敵ですね!」「靴下屋さんで撥水の足袋ソックスなくなっちゃったからスリコで買えるのうれしー」と話題に。

撥水アイテムを揃えておけば、雨の日の通勤・通学も、スポーツ観戦やフェスだってへちゃらです！ 本格的な梅雨を迎える前に、3COINSでチェックしてみては?