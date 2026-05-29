「3COINS(スリーコインズ)」は6月8日、オフィシャルライセンスグッズ サッカー日本代表ver.を全国の3COINSおよび公式通販サイト「PAL CLOSET」で発売する。

オフィシャルライセンスグッズ サッカー日本代表ver.

同グッズは「オリジナルロゴ」「Illustration by Takeshi Wada」「Illustration by isayamax」の3種類のデザインで展開する。オリジナルロゴは、サッカーの試合ではお馴染みの応援歌のフレーズから着想を得て制作された。Takeshi Wadaは、2025年9月国際親善試合の招集メンバーのうち10名をイラスト化。isayamaxは、同6名をイラスト化した。

オリジナルロゴ

オリジナルロゴ

Illustration by Takeshi Wada

Illustration by isayamax

ラインアップの一部として、「レジャーシート」(550円)や「クーラーバッグ」(S:880円/L:1,320円)、「保冷ポーチ」(660円)、「フード付き冷感タオル」(1,100円)、「KIDSフード付き冷感タオル」(880円)、「折り畳みチェア」(1,100円)、「折りたたみ財布」(660円)、「LOGO半透明巾着」(330円)、「メラミンコップ」(550円)、「メラミンプレート」(550円)、「ランチボックス」(880円)、「ステンレスボトル」(1,650円)、「ボトルホルダー」(880円)、「ぬい服」(S/M 各1,100円)、「ランドリーバッグ」(550円)、「キャンバスエコバッグ」(880円)、「パスケース」(550円)、「半透明ポーチ」(330円)、「半透明巾着」(330円)、「ジップバッグ」(660円)、「てぬぐい」(330円)、「ショッピングバッグ」(330円)、「クリアファイル」(330円)、「ステッカーセット」(330円)、「付箋セット」(330円)、「マグカップ」(880円)、「ビールグラス」(880円)、「エコバッグ」(1,100円)、「巾着2Pセット」(550円)、「ミニジップバッグ」(550円)、「クリアファイル3枚セット」(330円)、「缶入りステッカー」(330円)、「メモパッド」(330円)、「BOOK型付箋」(330円)、「バッジセット」(550円)、「ドキュメントケース」(S:550円、L:660円)、「トランプ」(880円)などを発売する。