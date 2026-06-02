気温が上がりはじめ、室内でも虫を見かけることが増えてくる季節になりました。退治しなければ安眠できないけれど、触りたくないし近づきたくもない……。そんな時におすすめしたいのが、3COINSの「伸縮バグキャッチャー」です。虫嫌いさん必見です!!

季節のお悩みに寄り添う心強い味方💡

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伸縮バグキャッチャー

880円(税込)

手を汚さずに気になる虫をサッと回収!殺虫剤噴射口付きで、殺虫剤をまき散らさない優れもの◎

(@3COINS_newsより引用)

こちらが、3COINSの「伸縮バグキャッチャー」です。虫と一定の距離を保ちつつ、手を使わずにササっと回収できるなんて、これは嬉しい。しかも、殺虫剤を噴射するための小さな穴も用意されていて、殺虫剤を部屋に拡散することなく、確実に息の根を止めることができるんです。

使い方はとっても簡単。まずは、粘着シート付きの回収箱の準備から。

粘着シート付きの回収箱に折り目をつけ、粘着シートのはくり紙を剥がします。折り目のとおり回収箱を組み立てて、粘着面が床側になるように本体にセットします。画像のグレーの部分が粘着シート(本体の半分)です。あとは、害虫に本体を被せて殺虫剤を噴射!!

虫をやっつけたら、本体を前後にゆすりながら、粘着シート内(グレーの部分)に虫を追いやります。あとは、本体のレバーを上げると、回収箱ごと本体から外れる仕組みに。一度も虫に触れずに、虫の感触を感じることなく退治できる優れものです!

SNSで紹介されると、「なにこれ最高じゃん!」「私虫が苦手なので毎回困ってたからありがたい」「こ、これは!!! よくゲジやらカメムシやらがこれから湧き続ける家にピッタリでは!??」「わたしのためのアイテムと言っても過言ではないな」「これ欲しいwwwwwwwwwwwww」と話題に。これは虫嫌いな筆者も即買いです!

粘着シート付回収箱が10枚付いて、価格は880円。「伸縮バグキャッチャー」があれば、あの“突然の恐怖”にもスマートに対応できて、何より安心感もアップ。虫が苦手な人ほど、早めに備えておきたい神アイテムとなっています。気になる方は、3COINSでチェックしてみてくださいね。