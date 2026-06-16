忙しい朝や小腹がすいたときに、「ホットサンド」がササっと作れたら嬉しくないですか? そんな願望を叶えてくれる便利グッズが3COINSから登場し、話題となっています。

電子レンジで加熱するだけ🥪

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電子レンジ用ハーフホットサンドメーカー

2,750円(税込)

お好みの具材を挟んでレンジで加熱するだけで、ホットサンドがおいしく焼き上がる優れもの

◎朝食やおやつにぴったりのサイズ感です🍴

(@3COINS_newsより引用)

こちらが、3COINSの「電子レンジ用ハーフホットサンドメーカー」(2,750円)です。パンと具材を挟んでレンジで3～4分温めるだけで、外はこんがり・中はほかほかのホットサンドが作れるのだとか。火を使わずに調理できるため、忙しい朝にぴったり。料理が苦手な人も、小腹のすいたお子さんでも簡単に作ることができる神グッズなんです!

また、一般的なホットサンドメーカーでは食パンを2枚使用しますが、このホットサンドメーカーでは1枚。食パン1枚でハーフサイズのホットサンドを作る仕様となっているため、女性や子どもにちょうどいいサイズ感なのも嬉しいポイントです。

SNSで紹介されると、「これめっちゃほしい!!」「電子レンジでホットサンド作れるのすごい」「これほしい!!ホットサンド大好き」「これでホットサンド作って朝活配信したい」「トースター置くスペースがないので ほぼ毎日使ってます」と話題に。

レシピ集も付いていて、価格は2,750円。気になる方は、チェックしてみてくださいね。