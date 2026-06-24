捕まえた獲物を噛まず、丸呑みする鳥たち。歯がないかわりに、2つの胃を使って効率よく消化する仕組みがあります。

現在SNSではそんなたくましい一面がわかる、サギのこんな補食シーンが話題になっています。

なかで農場、中出です。

代掻き中にサギが大きなカエルを捕まえた。

さー食べれるでしょうか?

(@nakadefarm_officialより引用)

動画をInstagramに投稿したのは、兵庫県丹波市で丹波大納言小豆をはじめ、丹波コシヒカリ、山の芋を生産する、なかで農場の中出さん。〈アカウント名／【公式】なかで農場｜丹波市で300年(@nakadefarm_official)〉

中出さんが田んぼで代掻きをしていると、サギがとても大きなカエルを捕まえたそうですが、果たして、この大物を無事に呑み込めるのでしょうか?

「流石にそれは食べれへんのちゃうかな」「えーめっちゃでっかいの捕まえています。さすがに欲張りすぎちゃう?」と、中出さんも驚きを隠せません。

サギはカエルを咥えたまま田んぼの中をゆっくりと前進。

すると、おっと!

カエルを縦に咥え直しました。呑み込むのか!?

いやいや、こんな大きいカエルを呑み込むことはできるのか……!?

カエルを水につけては持ち直し、「どーすんの? んんっ!?」「流石に呑み込めへんやろ」と、中出さんの実況とともに格闘が続きます。

おぉ!! ついにカエルの頭部がサギの口の奥へ運ばれました。

このままいくか!?

と思いきや、吐き出しました。やはり簡単にはいかないようです。

一体どうなるのでしょう? 中出さんは続きの動画も投稿しています。

パート2 完結

なかで農場、中出です。

代掻き中にサギが大きなカエルを捕まえた。

さー食べれるでしょうか？

(@nakadefarm_officialより引用)

「もっかいチャレンジするか!?」中出さんが見守る中、サギは再びカエルを口の中へ。

おぉ!? 今度こそいくのか!?

サギは喉の奥へカエルを送り込んでいきます。

そして勢いをつけて呑み込み始めました!

しかし次の瞬間……

サギは下を向き、カエルを咥えたままフリーズ。

「喉が通らない……」と中出さん。

なんとこの時点で、すでに5分も格闘してるそうです。もどかしい状態が続きます。

大物を食べたい。でも、一筋縄ではいきません。

中出さんも「頑張れ! 頑張れ!」と応援。観ているこちらまで力が入ります。

ところが、サギはカエルを水の中に手放してしまいました。やはり大きくて無理だと諦めたのでしょうか……?

しかし、サギは諦めていませんでした。

再びカエルを咥え、「もしかしてカエルを柔らかくしているのか?」とも思える様子で、何度も口で摘み直します。

そして、何度目かのチャレンジで……。

あぁっと! 今度こそ呑み込み始めました。頑張れ!!

おおお!!

カエルの体が少しずつ喉へ移動していきます。

つ、ついに成功!! あの大きなカエルを飲み込みました!

喉が膨らみ、カエルが通過していくのがわかります。

そのまま「ごっくん」と完全に呑み込んだあと、水をひと飲み。

そして何事もなかったかのように、ケロリとした様子。

中出さんによると、撮影を始めてサギがカエルを丸呑みするまで6分40秒かかったそうです。

なかなか見られない緊迫の瞬間と、諦めずに挑み続けたサギの姿、そして素晴らしい実況に、固唾を呑んで見守っちゃいましたね。

この投稿は大きな反響を呼び、最初の動画は再生回数269万回以上、3万件のいいねを記録(6月22日時点)。サギの捕食の様子に、「凄い あきらめるのかと思いましたが、いきましたね! 貴重な衝撃映像で、なかでさんを見つけました」「ついつい見入ってしまいました」「すご過ぎる」「実況が最高で面白かったです」「自然の摂理を観察できて貴重な動画ですね」など、数々のコメントも寄せられました。

もう無理かな…と思ってからの大逆転劇。大物に挑み続けたサギの姿に、生命のたくましさを感じさせられますね。