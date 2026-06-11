筋肉質でがっしりとした体つきが特徴の大型犬「ロットワイラー」。迫力のある見た目とは裏腹に、家族には愛情深いことでも知られています。

そんなロットワイラーが繰り広げた、あまりにも優しい子犬とのやり取りが、多くの人を虜にしていました。

絶対に踏まないように気を使う優しいロットワイラー🦭💓

(@__cma__8より引用)

「絶対に踏んじゃダメと教えられたロットワイラー」という動画をInstagramに投稿したのは、ロットワイラー2頭と、トイプードル3頭(親子3世代)と暮らす「あんあず ロットワイラー&トイプードル(@__cma__8)」さん。

動画に登場するのは、ロットワイラーの「あんこちゃん(9歳︎︎・女の子)」、トイプードルの子犬「うに君(生後26日・男の子)」です。

飼い主さんから、「小さなうに君を絶対に踏んじゃダメ」と教えられた、あんこちゃん。撮影当時、2頭の体重差はなんと56キロあったそうです。

よちよち歩きのうに君があんこちゃんの足元へ近づいていくと、鼻を寄せてうに君を見守っていたあんこちゃんは、踏まないように慌てて避けます。

「危ないよぉ」と、クンクンと匂いを嗅ぎながら、うに君を確認しているあんこちゃん。

再びうに君が足元にやってきたので、すかさず飛び退きます。その飛び退き方も慎重で優しく、勢いよく跳ねるのではなくほんの少しだけ体をずらすように動いています。

踏まないように気を配りながらも、うに君のことが気になって仕方がない様子のあんこちゃん。鼻を近づけて様子をうかがったり、うに君の目線に合わせるように伏せたり。「可愛いねぇ」というあんこちゃんの心の声が聞こえてくるようです。

その後も、うに君は何度もあんこちゃんのもとへ。あんこちゃんはうに君を避けては鼻を近づけ、鼻を近づけてはまた避けることを繰り返します。

「もっと近づきたい。でも踏んではいけない」。そんなあんこちゃんの、愛情いっぱいの葛藤が続いているように見えます。

やがて「ふぅ 危ないぜ」と伏せをしたあんこちゃん。

あんこちゃんは、まるで我が子を可愛がるように大きな舌でうに君を優しくペロペロ。

うに君もまた、あんこちゃんのことを慕っている様子。踏まないように避けるあんこちゃんを、よちよちと追いかけていきます。

動画は「踏まないようにめっちゃ気を使うあんこお母さんでした」という言葉で締めくくられています。

体格差も犬種の違いも関係なく、お互い愛に満ちた2頭がとっても愛おしくて、癒されちゃいますね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数47万回以上、1.4万件のいいねを記録(6月10日時点)。「可愛すぎるぅ たまりません!」「2人とも愛おしい」「サイズ感が可愛すぎる」「なんて、優しいんでしょう」「優しい これは全米が泣く」「2頭とも天使かと思うぐらい可愛いです」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

とても可愛らしいやりとりを見せてくれた、あんこちゃんとうに君。彼らの普段の様子などについて、投稿主さんに詳しい話をお聞きしました。

── まず、撮影時のエピソードなど、改めてお聞かせいただけますか?

うには、我が家の先住犬のむぎの子供で、我が家で生まれました。

(トイプードルは親子三世代で、もか〈12歳、うにの爺ちゃん〉、むぎ〈5歳、うにの母犬〉がいます)

産まれた時からうにに近づきたくて仕方なかったあんこですが、小さくて踏まれると大変なことになるので、うにが産まれた時から赤ちゃんを見る時はお座りか伏せをする事! を教えていました。「踏んだらダメよ」「赤ちゃん見る時どうするの?」と言うと伏せをするようになってました。

うにが歩き出したので、心配だから近づきたい! けど踏んじゃだめ、を徹底した結果、ぴょんっと飛んで避けるようになりました(笑)。その際に撮った動画です。

── 2頭の普段の関係性や、それぞれの性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

あんこは、うにが可愛くて仕方ないようで、うにをいつもペロペロ舐めて可愛がっています。そして近くでずっと見守っています。うにがキャンって泣いたりするとすぐに心配そうにして寄ってきます。そして、ペロペロ。本当の母犬のように可愛がっています。

あんこは、人にもどんな犬にも(他所様の犬にも)優しく、愛に溢れた子です。

うには、みんなに可愛がられて甘やかされているため、暴れん坊な所があります(笑)。その時は母犬や、お爺ちゃんに怒られることも。そんなときはすぐにあんこにチクリに行きます(笑)。そしてペロペロと慰めてもらってます(笑)

朝起きてから一番最初に挨拶に行くのもあんこのところ。本当の親子のようにとても良い関係だと思います。

ロットワイラーという犬種は、アメリカでも規制されてるほど危険な犬種と言われていますが、(実際に我が家は2頭とも警察犬訓練所に預託訓練に入れましたが、危険犬種で扱えないとのことで何社か断られました) 家族愛があり、体格差はありますがとても良い関係性だとおもいます。

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大きな体で、とても小さなうに君を見守るあんこちゃん。その優しさと愛情深さに、たくさんの人が心を動かされたのでした♪