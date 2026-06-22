スーパーマーケットで見つけた「サメの卵」を大切に育ててみたら……？ 驚きの結末を収めた動画がYouTubeで注目を集めています。

投稿したのは、生き物やアクアリウムについての情報を発信している「エマスちゃんねる」さん。今回は、スーパーで見かけた「イヌザメ」のたまごを自宅で孵化させてみようという企画です。

イヌザメは水族館などでも見られるサメの一種で、かわいらしい仕草や見た目が特徴。エマスちゃんねるさんが手にしたのは、食用として売られていた、半透明がかった茶色い殻に包まれた1つの卵です。

まずは殻にライトを当てて中を見てみると、小さな胎児が動く様子がはっきりと確認できました。生きてたんだね……！

卵を傷つけないよう隔離ケースに移し、水質が安定している既存の海水水槽へと移します。さて、サメは孵化するんでしょうか。

生まれたー！

それから約2カ月。水槽の中で静かに成長を続けた卵から、ついにシマ模様をまとったイヌザメの赤ちゃんが姿を現しました！

くっきりとした白黒のシマシマ模様がとってもキュート

生まれたばかりの赤ちゃんは餌をなかなか口にしないこともあるようなのですが、投稿者さんは「ホワイトシュリンプ」を口元へ吹きかけるようにして与えて、赤ちゃんザメが無事に餌を食べる様子をカメラに収めています。確かにワンちゃんみたいでかわいいな～。

パクッと食べてくれました！ 確かにワンちゃんのような愛らしさです

その後は、サメ専用の新しい水槽づくりにも着手。底に砂を敷き、人工海水を張り、バクテリアが豊富に住み着いた「ライブロック」を配置するなど、本格的な飼育環境を一から整えていきます。

お友達も用意

さらには、同じ水槽に共生相手として、互いに助け合って暮らす習性を持つギンガハゼと、巣穴を掘るテッポウエビのペアを導入。サメの成長だけでなく、海の生き物同士のユニークな関係性も楽しめる構成となっているのでした。

スーパーの一角から思いがけず始まった、小さな命のリレー。これからどのように育っていくのか、目が離せませんね！ 投稿は、「めちゃくちゃ可愛いですよね」「イヌザメの赤ちゃんかわいい！！」「うおおおおおお生きててくれたんかワレェ」など多くの反響を集めています。