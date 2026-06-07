俳優の戸田恵梨香が、8日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『しゃべくり007』(毎週月曜21:00～)に出演する。これまでの人生を自身の出演ドラマと重ねて振り返る中、高校に進学せず芸能界に進むか悩んでいた戸田に「行かなくていいんじゃないか」と背中を押した恩師がサプライズ登場。約20年ぶりの再会に戸田が思わず涙を見せるほか、子役時代の朝ドラや『ギャルサー』の貴重映像、細木かおりによる六星占術での2026年運勢占いも展開される。

戸田恵梨香

恩師と約20年ぶり再会

まずは、「いつかこの世界に入ってみたいと思って」いた戸田が、俳優業に憧れるきっかけとなったドラマや映画を振り返る。

そして、高校には進学せず芸能界に進むか悩んでいた戸田に、「(高校には)行かなくていいんじゃないか」と背中を押してくれた恩師がスタジオに登場。約20年ぶりの再会に、戸田は思わず涙を見せる。

厳格な家庭で育った戸田は、当時の門限が「6時半」だったことも告白。「家族と一緒に遊びに行ったボウリング場やキャンプ場」「神戸に帰ったら必ず行きたい店」など、神戸で過ごした思い出スポットも公開する。

番組では、戸田が子役として初出演した朝ドラや、“ギャル”を演じ話題を呼んだ人気ドラマ『ギャルサー』など、貴重な映像も放出される。さらに、「伝説のギャルサー」出身のギャルも登場する。

「母みたいな性格とは真逆」

戸田は、ドラマ『地獄に堕ちるわよ』(Netflix)で占い師・細木数子さんの10代から60代までを演じ、大きな話題に。そこで今回は、サプライズゲストとして、数子さんの娘・細木かおり氏が登場する。

かおり氏は、テレビ番組出演を退いた後の数子さんについて語り、数子さんと生前交流があったしゃべくりメンバーも興味津々。そして、六星占術で戸田やしゃべくりメンバーの運勢を占う。

戸田について、かおり氏は「非常に繊細な方。母(数子さん)みたいな性格とは真逆」と分析。「今まで努力されたことが花咲くのが今年」とする一方で、「ただ、一番大事にした方がいいものは……」とアドバイスする。

さらに、あるしゃべくりメンバーには、かおり氏から「今年から大殺界」と衝撃の結果が告げられる。

【編集部MEMO】

しゃべくりメンバーのくりぃむしちゅーは『ズバリ言うわよ!』(TBS)、ネプチューンは『幸せって何だっけ ～カズカズの宝話～』(フジテレビ)で細木数子さんと共演していた。

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