「ドラマの内容には関与していませんが…」占い師の細木かおり氏が、自身のインスタグラムを更新し、Netflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』に母・細木数子さんの私物を貸し出していたことを明かした。

ポスターで戸田恵梨香が着用したピンクのジャケットも本人私物

昭和から平成にかけて国民的な人気を博した占い師・細木数子さんの半生を描いたNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』。戦後、焼け野原での貧困時代から、視聴率女王としてメディアの寵児へと成り上がっていく数子さんの姿を、戸田恵梨香が体当たりで演じた。

数子さんの娘で、占い師のかおり氏が4月25日、自身のインスタグラムを更新。「ばぁばの衣装を私、私の衣装を次女が着てみました」と数子さんの衣装を自身が、自身の衣装を次女が着用した“親子ショット”を公開した。

また、「実はこのばぁばが着ているジャケット、Netflixさんにお貸出ししたんです」「『地獄へ堕ちるわよ』のポスターや予告編で戸田さんが着ていたピンクのジャケットはまさにこれ!」と、自身が着用したジャケットが劇中で使用されていると説明した。

「ドラマの内容には関与していませんが」とつづり、『地獄に堕ちるわよ』の内容にはノータッチだったというかおり氏。「『愛をもって制作している』ってことだったので、実際にばぁばが着ていた衣装やバーキンをお貸ししました」と数子さんの私物を提供し、撮影に協力したことを告白していた。