「ドラマの内容には関与していませんが…」占い師の細木かおり氏が、自身のインスタグラムを更新し、Netflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』に母・細木数子さんの私物を貸し出していたことを明かした。

  • Netflix『地獄に堕ちるわよ』で細木数子役を演じた戸田恵梨香

    Netflix『地獄に堕ちるわよ』で細木数子役を演じた戸田恵梨香

ポスターで戸田恵梨香が着用したピンクのジャケットも本人私物

昭和から平成にかけて国民的な人気を博した占い師・細木数子さんの半生を描いたNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』。戦後、焼け野原での貧困時代から、視聴率女王としてメディアの寵児へと成り上がっていく数子さんの姿を、戸田恵梨香が体当たりで演じた。

数子さんの娘で、占い師のかおり氏が4月25日、自身のインスタグラムを更新。「ばぁばの衣装を私、私の衣装を次女が着てみました」と数子さんの衣装を自身が、自身の衣装を次女が着用した“親子ショット”を公開した。

また、「実はこのばぁばが着ているジャケット、Netflixさんにお貸出ししたんです」「『地獄へ堕ちるわよ』のポスターや予告編で戸田さんが着ていたピンクのジャケットはまさにこれ!」と、自身が着用したジャケットが劇中で使用されていると説明した。

「ドラマの内容には関与していませんが」とつづり、『地獄に堕ちるわよ』の内容にはノータッチだったというかおり氏。「『愛をもって制作している』ってことだったので、実際にばぁばが着ていた衣装やバーキンをお貸ししました」と数子さんの私物を提供し、撮影に協力したことを告白していた。

タモリの“サングラスなし”姿に気づかず「『俺の周りをぐるぐるぐるぐる回ってるおじさんがいて…」オードリー若林が回顧
「あんな良い相棒いなかった」加藤茶、志村けんさんへの思い…母との秘話も告白「一緒に飲んでんだよ、お袋と(笑)」
不仲でジューシーズを解散→残った2人でサルゴリラとして『キングオブコント』優勝　元メンバーの“家事えもん”こと松橋の反応は…
サルゴリラ、40代後半にさしかかっても“4軒はしご”できた理由は?　単独ライブのタイトルもわんぱく
サントリー、期間限定イベント「東京タワー オールフリーDAY」開催! イベントにはM-1王者たくろう、小倉優子さんが出席
たくろう、M-1後初給料の使い道を告白「配送料とか気にならないんで...」
「夜中に宮根誠司の前で漫才は絶対に嫌(笑)」金属バット、THE SECOND優勝後の生番組を全力拒否
「漫才競技に出られへんかったから…」シャンプーハット、『THE SECOND』ファイナリストに感慨と喜び
全4大会進出の金属バットが3回目の第1試合『THE SECOND』GPファイナル対戦カード決定
「非常階段で泣いた」「怖くて震えた」山里亮太の苦い記憶…おぎやはぎ小木が分析「山ちゃんの今の活躍って…」
「あれ? 隣、うるさいな」シャワーを浴びていると…ホテルでの不可解な出来事　千原せいじの体験談
「夢のような時間」伊集院光、石橋貴明との食事を回顧…“ワクワク”が止まらなかった理由とは
関連画像をもっと見る