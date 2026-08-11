「お化けやったんか～い! 言ってよ、最初に(笑)」お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっちが、引っ越し中の不思議な出来事を明かした――。

「清掃員みたいなグレーっぽい服装」「ほうきを持って壁側に向かって…」

ゆめっちは、7月30日に更新されたYouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』に出演。ある時期、「ビルに住んでて。防火扉の先の物置みたいなところに住んでた」そうで、「引っ越すときに、日中だと美容室とか歯医者さんがやってるから、やめてくれって言われて。夜から運び入れた」と回顧。薄暗いビルの中で引っ越し作業を進めていたが、「人が立ってて。清掃員みたいなグレーっぽい服装で。ほうきを持って壁側に向かってずっとやってた」と明かした。

人だと思い、「こんばんは～! 引っ越しさせてもらってます」「夜中にバタバタしてすみません」と声をかけたゆめっち。相手から反応はなかったが、「気にせず普通に運び込んでた」といい、「運び終わって、1回ギッて開けて見てみたら、まだやってたから。“夜中に本当にごめんなさい”って言って。下見たら、ヒザから下がなくて……」と告白。「お化けやったんか～い! 言ってよ、最初に」と笑うと、納言・薄幸は、「ズコーッ! じゃないのよ(笑)」とツッコみ、かなでは、「なんでそんな笑えるんですか……?」と大笑いする2人に困惑しきりだった。

また、その部屋では、ほかにも怪奇現象が起きたそうで、「電気をパチッて消すと、人影がふわ～って来る」「電気を全部消したら、入ってこようとする」と吐露。しかし、かなでが、「盛り塩の周りが汚いからだよ! ゆめっちの部屋が散らかりすぎてて。盛り塩の周りが一番汚かった」とぶっちゃけると、ゆめっちは、「盛り塩しても、すぐ真っ黒になったり、溶けたりする」と苦笑い。さらに、「盛り塩のやり方を間違えちゃって。お化けを閉じ込めちゃったんですよ。4隅に置きすぎて」と話し、幸は、「みんな出れない。“困ったなぁ……”って」と爆笑していた。