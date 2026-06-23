お笑いコンビのトット(桑原雅人、多田智佑)が21日、ニッポン放送のラジオ番組『オールナイトニッポン0(ZERO)』のパーソナリティを担当した。

トットの桑原雅人と多田智佑 =17LIVE提供

桑原雅人の不在スタートに多田智佑が驚き「何このアクシデント!」

番組冒頭、多田から「トットの多田です。オードリーの若林さん、春日さん、お疲れさまでした。週替わりパーソナリティでお送りしている土曜日の『オールナイトニッポン0(ZERO)』。今日は我々、トットがお送りします」と紹介されたのち、桑原が「はい、ということなんですけど」と話しだすと、多田は「遅れとるがな!」とツッコミ。

そして、多田が「信じられへんことが起こりました! お前、何してる……びっくりした! 相方不在で始まりました」と、冒頭の挨拶を話しているときに桑原がブースにいなかったことを明かすと、桑原は「ヤバいヤバい! 聴いててん、トイレでオードリーさんのラジオを。こんな急に始まるの? お前呼びに来いよ! なんで自分だけ戻ったん?」と訴えかける。

これに多田が「お前が時間を把握してないだけやんけ! めちゃくちゃな言いがかりをつけてるよ」と反論しつつ、「ほんで、それもそれやけど、もっとびっくりしたのが、スタッフさんが『もういいです。多田さん一人で始めましょう!』って。こんな冷静に!? すごいわ。いや、びっくりしました。焦って、顔を真っ赤っかにして入ってきたやん(笑)」「何このアクシデント!」と驚いた様子で話すと、桑原は「イジるなって……ダサいのやめて」とタジタジだった。