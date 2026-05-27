お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が、18日に更新した自身のYouTubeチャンネル『ナイツ塙会長の自由時間』で、結成16年以上の漫才賞レース『アサヒ ゴールド presents THE SECOND～漫才トーナメント～2026』を振り返った。

塙宣之

金属バットは「2人の呼吸が素晴らしかった」

16日にフジテレビ系で生放送された『THE SECOND』は、トットが優勝、金属バットが準優勝という結果に。

塙はトットについて、「今大会にかける意気込みみたいなものを感じた」と語り、「3本ともネタが分かりやすかったですね。それがすべて」と分析。「言葉もパワーも乗ってるし、すげえなと思いました。文句なしの優勝じゃないかなと思っております」と称賛した。

一方、準優勝した金属バットに対しては、「毎年、漫才が上手くなっている。2人の呼吸が素晴らしかった」と評価し、「練習してなさそうと思うんだけど、やっぱやってるんでしょうね」と語った。

また、金属バットは、決勝で披露したまさかの長いフリから一発で落とすネタも話題に。塙も「3分ぐらい全然笑いがなくて、ちょっと見ててドキドキした」と明かしつつ、「番組が始まるときに『6分にすべてをかける』って散々あおってたけど、計ったら4分半とかだったんですよ」とネタ時間について指摘。「敗因は短かったっていうことなのかなと思いますよね」と私見を述べた。

そのうえで、「賛否分かれちゃうネタをやったという意味では、優勝しててもかっこいいし、自分たちがやりたいネタをやるのが一番いい。結果的にあのネタをやったことで全然損してないし、すげえ良かったなと思いますね」と話していた。