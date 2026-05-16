結成16年以上の漫才賞レース『アサヒ ゴールド presents THE SECOND～漫才トーナメント～2026』のグランプリファイナルが16日、東京・台場のフジテレビから同局系で生放送され、結成18年目のトットが4代目王者に輝いた。

トット

『M-1グランプリ』への参加資格を失った漫才師たちの“セカンドチャンス”として、4回目の開催となった今大会。世間的に知られていない漫才師からテレビで人気の売れっ子まで、大会史上最多の152組がエントリーした。

トットは、2月の選考会、3月の「ノックアウトステージ32→16」、4月の「ノックアウトステージ16→8」を経て、「グランプリファイナル」では、1回戦でザ・パンチ、準決勝ではリニア、決勝では金属バットを破って優勝。賞金1,000万円、冠スポンサーの「アサヒ ゴールド」1年分、フジテレビ系22番組の出演権を獲得した。

準優勝の金属バットは、準決勝でグランプリファイナル過去最高得点の296点をマークしたが、決勝ではまさかの長いフリから一発で落とすネタで“らしさ”を見せつけ、スペシャルサポーターの博多大吉に「てめぇらやりやがったな」と“賛辞”を贈られた。

『THE SECOND～漫才トーナメント～2026』グランプリファイナル結果

＜1回戦＞

◯金属バット：293点

●ヤング ：279点

◯タモンズ：289点

●黒帯 ：283点

●シャンプーハット：279点

◯リニア ：293点

●ザ・パンチ：275点

◯トット ：293点

＜準決勝＞

●タモンズ ：264点

◯金属バット：296点 ※グランプリファイナル過去最高得点

●リニア：289点

◯トット：292点

＜決勝＞

◯トット ：281点

●金属バット：264点