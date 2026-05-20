お笑い芸人の東野幸治が、9日に放送されたフジテレビのバラエティ番組『指原千夏』(毎週土曜24:45～ ※関東地区ほか)にゲスト出演し、給料に対する自身のスタンスを明かした。

東野幸治

「いい車乗りたいとかはなくなった」

番組内で若槻千夏から、「東野さんって自分の給料知ってるんですか?」と聞かれると、「うっすら知ってるくらい」と返答。「さんまさんの教えやって勝手に言ってるけど、お金をあまり見ないようにしている」と語った。

その理由として、「『この番組なんぼ、あの番組なんぼ』って感じで力加減を抜けへん方が、俺は気持ちいいから。まったく知らん方がいいっていう感じ」と仕事への考え方を説明した。

また、給料は妻が管理しているそうで、「あんまり、いい車乗りたいとかはなくなった」とコメント。「ちょっと安い車で、局向かってる方がテンション上がるのよね。『頑張るぞ』って気持ちになって。ええ車でテレビ局に行くのあんまり好きじゃない。自分的に」と語っていた。