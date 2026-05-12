「言ってスベったら嫌だなとか……」お笑いタレントのビビる大木が、とんねるず・石橋貴明に勇気づけられたというエピソードを明かした――。

石橋貴明

悩むビビる大木に「関係ねーよ! どんどんやれよ!」

7日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)にゲスト出演した大木。石橋の話題になると、「『笑う犬』とかやってる時代ですね。ネプチューンの堀内さんに、“貴さんと飲むから行こうぜ”って誘ってもらって」と約20年前の出来事を回顧。若手だった当時、なかなか前に出れなかった大木は、「何か思いついても躊躇しちゃうんです」「言わないほうがいいかなとか、言ってスベったら嫌だなとか思っちゃうんですよね」と石橋に悩みを相談したという。

すると、石橋は、「誰もお前のことなんか見てねーよ! どんどんやれよ!」とピシャリ。「“関係ねーよ! やれよ!”ってずっと言ってました。貴さんは、本当にそういう修羅場を全部通ってこられたんだろうなって」としみじみ振り返ると、ナインティナイン・矢部浩之は、「めっちゃわかる。貴さんっぽい。すごい」と感嘆。大木は、石橋の“愛”ある言葉に勇気をもらったようで、「“こんばんみ!”も、大きな声で言ってみたり。カットしにくいように言ってみたり」と自身の変化を明かしていた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。