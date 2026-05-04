「今やから言えるんですけど……」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、過去のオーディション番組の“舞台裏”を打ち明けた――。

「どうしたらええんやろう」と困惑も「こんなもろうてええの!?」

4月30日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、「我々、『ASAYAN』っていうオーディション番組やってたんですけど……」と切り出した岡村。テレビ東京で1995年～2002年に放送された『ASAYAN』は、モーニング娘。やCHEMISTRYなど、多くのアーティストを輩出した人気番組。ナインティナインが当時のMCを務めたが、「あれだけなんか、“やる気あんの?”って言われた」とぼやいた。

「これ、今やから言えるんですけど……」と続けた岡村は、「このあと○○オーディション! って出て。モーニング娘。のVTRがバーッて流れるやんか。スタジオは、あのVができてないねん」と吐露。「“続いて、○○オーディションです!”って言って。“はい! オッケーです!”って。振っていくだけ」「もう振るだけ。“続いてはこちら!”って言うだけ」の仕事だったと明かし、「こっちも何やねん、この仕事って思うわけ」とやる気の問題ではなかったと釈明した。

一方の矢部も、「Vがあるていで、勘で感想言うみたいなのもあったな。ざっくり(笑)。具体的なこと言われへんから。困っててん」と共感し、岡村は、「そうそう。言われへんから。“やる気ないんですか?”って言われたんですけど、やりようがなかったんです」と苦笑い。「どうしたらええんやろう……? みたいな」と当時の戸惑いを明かしつつ、「ほんで1番ギャラもらっとったから。“こんなもろうてええの!?”っていうぐらいもろうてて」とギャラ事情も暴露していた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。