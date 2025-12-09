生き物やアクアリウムの素晴らしさを発信しているYouTubeチャンネル「エマスちゃんねる / EMAS CHANNEL」。鮮魚店で売れ残っていた生き物を連れ帰っては、元気にしてしまうという凄腕の持ち主なのですが、過去には、売れ残っていたタコの産卵&孵化に成功し、無数のチビタコたちを海に放ったことも。

そんなエマスちゃんねるさんのYouTube動画から、今回は、「スーパーの店長さんがサメをくれたのでペットにする」を紹介します!

スーパーの店長さんから「ねこの小さいのいりますか?」と連絡を受け、「2匹欲しいです」と即答したエマスちゃんねるさん。スーパーにお迎えに行くと、小さいネコザメとご対面。体長はまだ10cmほどということで、おそらく、生まれて1年にも満たないとのこと。今回は、この2匹のネコザメをペットにすることにしました。

早速自宅に連れ帰り、水槽に移そうとしたところ、1匹が瀕死の状態? しかし、冷静にサメの状態を診てみると、背鰭が体に刺さっているのを発見したエマスちゃんねるさん。背鰭を抜いてあげたところ……、あっという間に元気に泳ぎ出しました! さすがですね。

エマスちゃんねるさんによると、サメと言ってもネコザメは温厚なサメなので、元々飼っている先輩ネコザメと一緒の水槽に入れても大丈夫なのだとか。ということで……、先輩ネコザメの水槽に入水!!

無事、元気よく水槽に入っていきました! 小さい方が新人のネコザメ、大きい方が先輩ネコザメのフカヒレです。フカヒレは最近、水面にあがってきて手にスリスリするなど、すっかり懐いているようです。新人の2匹も、いずれこうなるのかと思うと楽しみしかないですね。

さて、お次はエサの調達です。頭の形がネコに似ていることからその名が付いたというネコザメは、頑丈な歯で貝類の殻をかみ砕いて捕食することから、別名「サザエワリ」とも言われているのだとか。そんな彼らに新鮮なエサを用意するべく、”塩”を片手に潮干狩りに出発です!!笑

海に到着すると……、生き物系釣りYouTuberのアーキーさん(@arkeysdiary3929)にばったり!!

偶然(?)、マテ貝を獲りに来ていたアーキーさんと、今日は一緒に潮干狩りを楽しみます!

まずは、砂を掘り掘りして穴を見つけます。指であけたような穴なのですが、ここで“塩”の出番です!! 穴に塩をふりかけると……、数秒後、穴からマテ貝がひょっこり。顔を出したところをすかさず引っこ抜くんです!

この方法、ご存知でしたか? 砂浜を歩いていると、ちょこちょこと穴があいていたりしますが、カニとかヤドカリとか、必ずなにかいるんですよね(笑)。やった事がない方は、ぜひ、お試しください。

さて、引っこ抜いたマテ貝がこちらです!!

細長い形をしたマテ貝

マテ貝、細長いスティック状の形をしているんです。おもしろいですよね。どんどんマテ貝を掘り当てるエマスちゃんねるさんは、楽しくて仕方がない様子。必要な分を獲り終えると、アーキーさんにお礼を言って、ネコザメたちが待つ自宅へ!

早速、水槽にマテ貝を投入。カメラを設置し、しばらく様子を見ることにしたのですが……

マテ貝に興味なしのネコザメトリオ

なんと、食べませんでした(笑)。それどころか、まったく興味を示さなかったような……。

というわけで、急ぎあさりを買ってきて投入してみます。さて、今度はどうでしょうか?

アサリに食いつく先輩ネコザメ

見事、先輩のフカヒレが食いつきました! 翌朝水槽を確認してみると、ある程度食べた形跡が。良かったですね。

いかがでしたか? この動画を見た人からは、「もはや入荷連絡来るの面白すぎる」「マテ貝面白いな」「ネコザメ可愛すぎるw」「フカヒレがもう普通の猫みたいになってる…」「サメって懐くの?可愛いんだが?」といったコメントが続々と寄せられています。

まだまだ小さいネコザメ。これからの成長が楽しみでなりませんが、まずは命名しなくては。ということで名前を募集していたのですが、その結果、鰭が刺さっていた方が「スー」、刺さっていなくて少し小ぶりな方が「プー」に決まりました。

つまりは……、元からいる先輩ネコザメ「フカヒレ」と並べてみると、「フカヒレスープー」になるそうです(笑) 覚えやすい! いいトリオになりそうですね。

なお、この動画には続編があります。気になる方は、「スーパーの店長さんからもらったサメの末路がヤバすぎる...」をご覧ください。ちょっと心配になるタイトルですが……笑。