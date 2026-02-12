スーパーマーケットで売られていた「生きたサワガニ」。購入して飼ってみたら……まさかの展開と水槽のクオリティーに驚かされる動画がYouTubeで話題を呼んでいます。

投稿したのは、生き物系YouTuberの「エマスちゃんねる」（@emaschannel6853）さん。普段からスーパーで食用として売られているタコや、爬虫類の餌として売られているマウスなどを飼育し話題を呼んでいるのですが、今回はなんと日本固有の淡水カニである食用の「サワガニ」を鮮魚コーナーで発見。2,160円で購入し、彼らのために「最高の住居」を作ることにしました。

実際の「清流」へGO！

まず、エマスさんは、サワガニたちにとって理想的な飼育環境を作るため、なんと実際の「清流」へ現地調査に向かいました。野生のサワガニがどんな岩の下に隠れているのか、周囲にはどんな植物が生えているのかを徹底的にリサーチしていきます。

岩の裏なんかにいそうですね

続いて、サワガニたちを一時的に自宅の浴槽に放ちます。バスタブを埋め尽くすカニたちの姿は……なかなかな光景ですね。しかしながらエマスさんとしては、「小さい頃からカニをお風呂に入れてみたかった」という長年の夢がかなった瞬間でもあったようです。どんな夢!?

そしてついに、本格的なアクアテラリウム作りがスタート。使用するのは、脱走防止にも優れた爬虫類用ケージ。そこにシリコンで木を固定したり、奥を高くしたりすることで、立体的な渓流を再現します。

爬虫類用のケージを使います

メインとなる土台が出来上がりました

自宅内に「自然」を再現

小型ポンプで水の流れを作り、砂利を敷いたら、コケなどを配置して完成です。水槽の中はまさに「清流」そのもの。浴槽からカニたちを移動させると、すぐに木を登ったり、葉っぱの裏で休憩したりと、生き生きとした姿を見せてくれるのでした。

投稿には、「大自然の一部を家に持って帰ってきたようで素敵」「エサ食べてる所がかわいい」「とても参考になりました」「サワガニってこんな可愛かったっけ…」など多くの反響が寄せられています。