MAPPAは、アニメーションスタジオMAPPAの設立15周年を記念した展覧会「MAPPA EXPO 15th Anniversary」の開催を決定した。

東京を皮切りに全国を巡回予定

「MAPPA EXPO 15th Anniversary」は来る9月16日より12月7日までの約80日間にわたり、東京・有楽町のYURAKUCHO MUSEUMで開催する。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』、進撃の巨人The Final Season、呪術廻戦をはじめ、作品の魅力や世界観を体感できる、ここでしか見ることのできない特別な展示構成だ。そして、描き下ろしイラストや原画を使用した「MAPPA EXPO 15th Anniversary」展覧会オリジナルグッズを多数展開予定。また、東京会場終了後は地方の複数都市での巡回も予定している。

グッズの詳細は後日発表、また昨今の情勢による資材調達の関係で、一部グッズの販売時期等が変更となる場合がある。

なお、会期は前期(9月16日～10月25日)と後期(10月28日～12月7日)に分かれており、前期と後期では一部展示の入れ替えを予定。本日6月19日22:00より、前期入場チケットの最速先行抽選販売を開始するとともに「MAPPA EXPO15th Anniversary」の公式サイトとXを開設する。本展覧会に関する最新情報は今後この公式サイト、Xを通じて発信していく。

「MAPPA EXPO 15th Anniversary」開催概要

タイトル：MAPPA EXPO 15th Anniversary

会場：YURAKUCHO MUSEUM［東京・有楽町］(東京都千代田区丸の内3丁目5番1号 東京国際フォーラム地下1階)

会期：9月16日～12月7日(前期日程：9月16日～10月25日、後期日程：10月28日～12月7日、※10月26日、10月27日は休館)

開催時間：10:00 ～ 18:00 (最終入場17:00)

主催：株式会社MAPPA

共催・制作：株式会社ANDENT

日時指定入場制：日時指定入場の時間帯は入場区分・整理番号によってご案内時間が異なり、入場区分・整理番号順の入場となる。詳しくはチケットに記載された入場区分・整理番号と集合時間を確認のこと。

日時指定入場区分(30分おき)：10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30 / 12:00 / 12:30 / 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 / 16:30 /17:00

チケット販売

「MAPPA EXPO 15th Anniversary」は日時指定チケットのみの販売となっている。チケットはローソンチケットにて販売、またグッズを購入の際には、展覧会チケットが必要となる。

前期日程先行抽選販売:対象日程(前期9月16日～10月25日) [Lコード：38841(9/16～30)/ 38842(10/1～25)]

抽選販売期間：6月19日(金)22:00 ～ 6月30日23:59

一人1枠につき4枚までお申し込みが可能。内容や演出に一部暴力を含む表現があるため、お子様の入場の際は注意下さい。小学生以下の入場は高校生以上の同伴者が必要。

チケット料金

グッズセット券A(劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)

グッズセット券B(進撃の巨人 The Final Season)

グッズセット券C(呪術廻戦)

一般：前売 ¥2,000 / 当日券 ¥2,200

大学生・高校生 ：前売 ¥1,600 / 当日券 ¥1,800

中学生・小学生 ：前売 ¥1,200 / 当日券 ¥1,400

未就学児 ：無料

グッズセット券A(劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)：前売 ¥4,000 / 当日券 ¥4,200

グッズセット券B(進撃の巨人 The Final Season)：前売 ¥4,000 / 当日券 ¥4,200

グッズセット券C(呪術廻戦)：前売 ¥4,000 / 当日券 ¥4,200

グッズセット券のグッズはビジュアルアクリルパネル。グッズセット券は数量限定のため無くなり次第終了、また「グッズセット券」のグッズは、会場では販売していない。入場時に使用できるグッズセット券は一人1枚まで。

入場者特典

入場者特典はカット袋風封筒入り原画ポストカード。絵柄はランダムで渡される。

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』(全5種)

進撃の巨人 The Final Season(全5種)

呪術廻戦(全5種)※入場時に作品をお選びいただけます。

(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社

(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会