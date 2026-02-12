BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」より「いつでもお手軽に“ちょこっと”楽しめる」新レーベル「一番くじちょこっと」を「一番くじONLINE」と「一番くじ公式ショップ」で展開する。2月6日発売の「一番くじちょこっと 銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」を皮切りに、アニメ、芸能系などさまざまなIPを順次展開。また、2026年春より「一番くじ公式ショップ」でも、「ICHIBAN CUBE」を使用した新しい購入体験を順次スタートする。

「一番くじちょこっと」は、いつでもお手軽に“ちょこっと”くじを楽しむことを目的とした「一番くじ」の新レーベル。本レーベルは、700円台が主流である従来の「一番くじ」よりも低価格帯で展開する。さらに、1商品の等級数を従来よりも少なく設定することで、最後のくじを引くと手に入る特別な「ラストワン賞」に出会いやすくなるなど、より手軽でわかりやすい魅力を追求した。また、トレンドのキャラクターグッズをいち早く展開していくことも『一番くじちょこっと』の特徴だ。

販売ルートは、時間や場所を選ばず、いつでもどこでも購入できる「一番くじONLINE」と、全国に58店舗展開する「一番くじ公式ショップ」。「一番くじ公式ショップ」では、2026年春より、「ICHIBAN CUBE」を使用した新しい購入体験を順次提供する。

ICHIBAN CUBE

「ICHIBAN CUBE」は、「一番くじ」を手軽に購入できる販売筐体。紙のくじ券ではなく、画面上に表示されるくじ券を選択して購入する。筐体を操作して発券した引換券をレジに持っていくと商品を受け取る流れだ。

「一番くじちょこっと 銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」

「一番くじちょこっと 銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」(1回650円)は、2月6日より一番くじONLINE、一部の一番くじ公式ショップにて順次発売予定。劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』の公開に合わせた商品展開を行う。

(C)亀山陽平／タイタン工業

一番くじちょこっと 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』

「一番くじちょこっと 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」(1回650円)は、3月30日より一番くじONLINE、一部の一番くじ公式ショップにて順次発売予定。

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』で登場するシーンに加え、デンジやレゼの美麗イラストをさまざまなアイテムで展開する。

(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社

一番くじちょこっと 魔法の姉妹ルルットリリィ＆魔法の天使クリィミーマミ

「一番くじちょこっと 魔法の姉妹ルルットリリィ＆魔法の天使クリィミーマミ」(1回590円)は、4月20日(月)より順次発売予定。

(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会

(C)ぴえろ

一番くじちょこっと いぬとの暮らし illustration by てらおかなつみ

「一番くじちょこっと いぬとの暮らし illustration by てらおかなつみ」(1回550円)は2026年5月発売予定。

(C) natsumi teraoka

ほかにも、「一番くじちょこっと マリッジトキシン」、「一番くじちょこっと mojojojo」の発売を2026年に予定している。