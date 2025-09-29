BookLiveは9月26日、総合電子書籍ストア「ブックライブ」にて『2025年秋注目のおすすめメディア化作品』の特集ページを公開。同会員1,287名から寄せられた「2025年秋のメディア化作品注目度」アンケートの結果を、ユーザーコメントとともに発表している。アンケート実施日は9月5日～7日。

「2025年秋(10月～12月)に放送・公開になるメディア化作品の中から、あなたが注目している作品を(最大3つまで)教えてください」というアンケートを実施した結果、待望のTVアニメSeason3がスタートする『SPY×FAMILY』が1位に輝いた。

凄腕スパイ〈黄昏(たそがれ)〉が極秘任務のため精神科医ロイド・フォージャーに扮し、心を読む超能力者アーニャ、殺し屋のヨルと“かりそめの家族”として暮らす姿を描いた物語は、シリアスなスパイアクションと、家族ならではの温かなやりとりを掛け合わせた独自の世界観が、多くの読者の心を鷲掴みに。ユーザーからは、「マンガはもちろんSeason 1、2もおもしろく、アーニャたちのこれからがアニメでどう描かれるのか、楽しみです」「バトルシーンは爽快感があり、ギャグシーンも多くて、難しいこと考えずに楽しく見れる。Season 3も社会現象間違いないと思います!」など、期待の声が多く寄せられている。

2位は『とんでもスキルで異世界放浪メシ』。「小説家になろう」で連載がスタートした同作は、オーバーラップノベルス(オーバーラップ)から書籍化された人気ライトノベル。物語の主人公は、ごく普通のサラリーマン・向田剛志(ムコーダ)。異世界に召喚され授かった一見役立たずな固有スキル「ネットスーパー」を駆使し、現代日本の食材を異世界に持ち込み、魔獣や人々を驚かせる絶品料理を生み出していく異世界グルメファンタジー。

今秋から待望の第2期が放送予定となっており、ユーザーからは、「異世界グルメものでとにかく平和なのが良いです。そしてMAPPAの仕事が素晴らしい。2期も楽しみです」「出てくる料理がとても美味しそうで、異世界の食材?と現実にある商品の掛け合わせが面白い、見ているとおなかが空きます」といった声が寄せられている。

また、10位には、約6年ぶりに新シリーズが始動する世界的人気ヒーローアニメ『ワンパンマン』がランクイン。主人公は、趣味でヒーローを始めたごく普通の男・サイタマ。鍛錬の末に無敵の力を手に入れたものの、強すぎるがゆえに戦いに退屈してしまう彼が、サイボーグのジェノスやヒーロー協会の仲間たちと織りなす物語は、圧巻のバトル描写とコミカルなやり取りが絶妙なテンポで展開し、ファンを魅了し続けている。

ユーザーからは、「1期、2期と観て待ち続けた第3期!めちゃくちゃおもしろったから期待大!!!」「マンガも読んでいますが、やはりアニメver.のサイタマ氏の強さや周りの面白さはアニメでしか味わえない!」といった声が。新シリーズへの期待感が一層高まっていることがうかがえた。

なお、同ランキングトップ10は以下のとおり。