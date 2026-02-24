現在公開中の映画、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の入場者プレゼント第九弾として、「“レゼ ”クリアスタンド」が2月28日より配布されることが決定した。

「“レゼ ”クリアスタンド」は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のタイトルロールでもあるレゼが、主題歌「IRIS OUT」に合わせ踊る、MAPPA描き下ろしのアニメーション映像「レゼダンス」のイラストを使用した入場者プレゼント。

主題歌を担当する米津玄師が、昨年12月12日に公式SNSアカウントより投稿すると、瞬く間にSNSのトレンドを席巻。Xでは驚異の2億再生超え、163万いいねを記録。SNS総再生2億9000万回、総いいね数668万、総コメント数は3万9000を超える大反響となり、多くのユーザーから「#レゼダンス」のダンス動画が公開され、一大ムーブメントへと展開した。

サイズは約12.5cm(組み立て時,)2月28日より、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』上映館にて、本作鑑賞一人につき1つプレゼント。通常上映・IMAX、MX4D、４DX、Dolby Cinema、SCREENX、ULTRA 4DX共通のプレゼントとなる。また劇場により、数に限りがあるため、無くなり次第終了となる。

(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社