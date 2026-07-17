日本テレビ系「金曜ロードショー」は、夏休み恒例企画「3週連続夏はジブリ‼」として、スタジオジブリ作品3作を8月7日から3週連続で放送する。いずれもノーカットでの放送となる。

1週目は「借りぐらしのアリエッティ」

1週目の8月7日は「借りぐらしのアリエッティ」を放送。2010年公開作品で、企画・脚本は宮﨑駿氏、監督は米林宏昌氏、原作はメアリー・ノートン。

古い屋敷の床下で、人間から必要なものを“借り”て暮らす小人の少女・アリエッティと、病気療養のためにその家へやってきた少年・翔との出会いを描く。

2週目は「風の谷のナウシカ」

2週目の8月14日は「風の谷のナウシカ」を放送する。1984年公開作品で、原作・脚本・監督は宮﨑駿氏、プロデューサーは高畑勲氏、音楽は久石譲氏。

戦争で現代文明が滅んだ約1000年後の世界を舞台に、巨大な蟲たちが生きる「腐海」の脅威にさらされる中、風の谷の王女・ナウシカの奮闘を描く。放送時間は午後9時から11時24分までで、放送枠を30分拡大する。

3週目は「となりのトトロ」

3週目の8月21日は「となりのトトロ」を放送する。1988年公開作品で、原作・脚本・監督は宮﨑駿氏、音楽は久石譲氏。

病気で入院している母のため、父とともに郊外へ引っ越してきたサツキとメイの姉妹が、森に棲む不思議な生きもの・トトロやネコバスと出会う物語が描かれる。

(c) 2010 Mary Norton/Keiko Niwa/Studio Ghibli, NDHDMTW

(c) 1984 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, H

(c) 1988 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli