記憶喪失の主人公というユニークな設定、魅力的なキャラクターたち、高校野球のリアルを描き出すドラマ、ギャグとシリアス要素の絶妙なバランスなどが人気を博す『忘却バッテリー』のTVアニメ第2期の放送が2027年に決定。第2期初のアニメ版権となるティザービジュアルやティザービジュアル解禁映像が公開された。

第2期ティザービジュアル解禁映像は、清峰葉流火役の増田俊樹、要圭役の宮野真守、藤堂葵役の阿座上洋平、千早瞬平役の島﨑信長、山田太郎役の梶裕貴の新規録り下ろしボイスを使用した映像となっている。

TVアニメ『忘却バッテリー』第2期ティザービジュアル解禁映像

「忘却イベントプロジェクト」始動

さらに、TVアニメ第2期に向けて作品を盛り上げる「忘却イベントプロジェクト」が始動。まずは2026年4月にTVアニメ放送2周年を迎えることを記念して、「TVアニメ放送2周年記念二遊間特番」の配信が決定。2026年夏は「TVアニメ第1期振り返り上映会リレー」と題し、劇場での舞台挨拶付き第1期振り返り上映会をリレー形式で複数回実施され、2026年秋には、大型イベント「TVアニメ『忘却バッテリー』第2期キックオフイベント」が開催されることも決定している。

TVアニメ『忘却バッテリー』第2期は、2027年の放送予定。「忘却イベントプロジェクト」など各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)みかわ絵子／集英社・KADOKAWA・MAPPA