18歳で日向坂46に加入…松田好花がアイドルとして“消去”したもの「しゃべったこともない人が…」

「しゃべったこともない人が友達に……」元日向坂46でタレントの松田好花が、アイドルになったときのエピソードを語った――。

松田好花

「友達追加はできても…それだけはショックでした」

16日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)では、「LINEのアカウントを乗っ取られた」というリスナーの体験談を紹介。新たにLINEアカウントを作り直し、「友達追加する作業はとても大変だった」とこぼすと、松田は、「これ大変だね」と同情。続けて、「私は、グループに入るときに、LINEのアカウントを消して、一からにした」と当時のエピソードを打ち明けた。

日向坂46のオーディション加入時に、高校3年生だった松田は、「めちゃくちゃ多かったんですよ。全校生徒が1学年8クラスとかあった学校に行ってたから。しゃべったこともない人が、友達にいるみたいな感じだった」とその理由を説明。アイドル活動をはじめるにあたり、連絡先をすべてリセットしたが、「スタンプが消えちゃうってことを忘れてて……。結構、スタンプ課金してたんですよ。それだけはショックでしたね(笑)。友達追加はできても、スタンプは戻ってこないから」と苦笑していた。

同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。