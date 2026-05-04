店員に一言だけ伝えて立ち去る…「なんてカッコいいんだ!」　元日向坂46松田好花が感激したお笑い芸人とは

「全部お父さんが準備してくれた」元日向坂46でタレントの松田好花が、家族とのエピソードを明かした――。

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「最高ですね!」「炊飯器ってホントにすごい」と感動

4月27日に、27歳の誕生日を迎えた松田。28日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で、「今日もたくさんお祝いしていただいて。ありがとうございます!」と感謝しつつ、「何か変わったなっていうのはないんですけど。自分で変化していかないとなっていうのは、ちょっと『日曜のへそ』でかなり痛感した」と苦笑い。「だらしなさがバレてしまった。たくさんボロを出してしまって、すごい恥ずかしい気持ち」と吐露した。

4月26日放送の同局『土田晃之 日曜のへそ』にゲスト出演した松田は、「炊飯器を人生で使ったことがない。そろそろ炊飯器デビューしたい」と“家電芸人”の土田に相談。炊飯器のレクチャーを受けるなかで、「京都から母親が部屋の掃除に来てくれる」「自分でお米も買ってない。親が持ってきてくれる」というエピソードが飛び出し、土田は、「27歳で!? 怖い……」と絶句。この日の放送でも、自宅にある家電はすべて、「全部お父さんが準備してくれた」とぶっちゃけ、「本当に甘やかされすぎだな……」とつぶやいた。

また、『土田晃之 日曜のへそ』の収録後、家電量販店に向かったという松田。「家電量販店の店員さんを、土田さんに紹介していただいて。その場で電話でアポまで取ってくださった」と話し、「炊飯器コーナーに行ったら、土田さんもいらっしゃってて。店員さんに、“安くしてやってください”ってカッコいい一言を言って去られました。なんてカッコいいんだ! と思って」と感謝。無事に炊飯器を購入し、「最高ですね! 炊飯器ってホントにすごいんですね。楽しくて、ご飯が」とうれしそうに話していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。

【編集部MEMO】
松田好花は、2024年4月から木曜日の『オールナイトニッポンX(クロス)』を担当し、2025年12月にはパシフィコ横浜で番組イベントを開催。2026年4月から『オールナイトニッポン0(ZERO)』火曜パーソナリティを務め、「以前、土曜日に月一回『オールナイトニッポン0(ZERO)』を半年間(2023年10月～2024年3月)担当させていただいていたので、その時以来の深夜3時からのラジオになりますが、日向坂46を卒業して、いろんな新しい変化も生まれてくると思うので、私自身も楽しみにしていますし、リスナーの皆様にもそれも含めて楽しんでいただければと思います!」とコメントを寄せていた。

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