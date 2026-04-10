「涙腺バグった」「泣けるシーンがめちゃくちゃあって…」元日向坂46松田好花、最近感動したドラマとは

「すごいやりたくてやる気満々」元日向坂46でタレントの松田好花が、新番組スタートで意気込みを語った――。

松田好花

新番組前日のシミュレーションで“徹夜”

ニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)が、7日深夜にスタート。これまで2年間、『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX』を担当していた松田は、「急に全国ネットに広まるということで、なんかソワソワしちゃう。しゃべることはあんまり変わらないと思うんですけど。なんか急に恥ずかしい気持ちが出てきました(笑)」と話し、「やっぱり全然眠いですね。意外とこの時間は深いです」と慣れない時間帯に戸惑いもある様子だった。

そんな松田は、前日、シミュレーションで“徹夜”したと告白。TBS系ドラマ『リブート』を一気見したそうで、「めちゃめちゃ面白くて。観終わったのが朝の6時半とかで」と振り返り、「結構ボロ泣きしちゃってて。泣けるシーンがめちゃくちゃあって。涙もろいっていうのもあるし、変な時間帯に観てたから涙腺もバグってた」と吐露。「起きたら、一重になってて。目がもうパンパン」だったといい、「お風呂入って汗流して、ようやく姿を取り戻した」と笑いながら打ち明けた。

リスナーとのやり取りもそつなくこなし、「もう1時間か。いつもだったらエンディング。不思議ですね。全然1時間って感じがしない」と語った松田。エンディングでは、木曜パーソナリティのマヂカルラブリーに、「心折れないでよ」と言われたと打ち明け、「みんなすごい心配してくださってる。みんなにネガティブなことを言われる」と苦笑い。「私、すごいやりたくて、やる気満々で来てるんですけど。“無理しないでね”みたいな(笑)。全然楽しく来てるので、そこの心配は大丈夫」と力強く意気込んでいた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。