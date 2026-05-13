栃木県にある体験型動物園「那須どうぶつ王国」公式が、スナネコの“ドアップショット”をXに投稿したのですが、可愛すぎるそのビジュアルが話題となっています。
格子越しにこちらをじーーっと見つめるスナネコ、めちゃくちゃ可愛くないですか!? こんな眼差しを向けられたら、何でも言う事をきいてあげたくなっちゃいますね。“砂漠の天使”と言われるのも納得のビジュアルです。
スナネコは、砂漠に生息する野生の猫なのですが、体長は約39～57㎝、体重は1.5～3.2kgと非常に軽量で小柄。その軽さゆえ、高いところに登るのもお手のもの。実はこの画像も、裏から見ると……
なんだか視線を感じる、、、
収容前はいつもここから見られています😂
一体どうやって登っているの??
身体能力の高さを思い知らされます!
#那須どうぶつ王国
#nasuanimalkingdom
#スナネコ
#sandcat
(@nakprstaffより引用)
想像よりもはるかに高い位置から覗いていたんですね。なんという身体能力の高さ、すごい!
SNSのコメント欄をみると、「美しい一族すぎるー」「さっすがサディちゃん笑笑」「器用だなぁ笑」といった声が。那須どうぶつ王国によると、砂漠という過酷な環境で生きるスナネコは、かわいらしい姿の奥に、たくましいハンターとしての一面を持っているのだとか。
また、ぬいぐるみのような見た目から「飼ってみたい!」という方も多いようですが、家庭で飼育できるものではないそうです。そんなスナネコの魅力、ぜひ現地で観察してみてくださいね。
なんだか視線を感じる、、、— 那須どうぶつ王国｜栃木観光・動物園 (@nakprstaff) May 6, 2026
収容前はいつもここから見られています😂
一体どうやって登っているの？？
身体能力の高さを思い知らされます！#那須どうぶつ王国#nasuanimalkingdom #スナネコ #sandcat pic.twitter.com/yj4QhQrtUM