栃木県にある体験型動物園「那須どうぶつ王国」公式が、スナネコの“ドアップショット”をXに投稿したのですが、可愛すぎるそのビジュアルが話題となっています。

格子越しにこちらをじーーっと見つめるスナネコ、めちゃくちゃ可愛くないですか!? こんな眼差しを向けられたら、何でも言う事をきいてあげたくなっちゃいますね。“砂漠の天使”と言われるのも納得のビジュアルです。

スナネコは、砂漠に生息する野生の猫なのですが、体長は約39～57㎝、体重は1.5～3.2kgと非常に軽量で小柄。その軽さゆえ、高いところに登るのもお手のもの。実はこの画像も、裏から見ると……

なんだか視線を感じる、、、

収容前はいつもここから見られています😂

一体どうやって登っているの??

身体能力の高さを思い知らされます!

#那須どうぶつ王国

#nasuanimalkingdom

#スナネコ

#sandcat

(@nakprstaffより引用)

想像よりもはるかに高い位置から覗いていたんですね。なんという身体能力の高さ、すごい!

SNSのコメント欄をみると、「美しい一族すぎるー」「さっすがサディちゃん笑笑」「器用だなぁ笑」といった声が。那須どうぶつ王国によると、砂漠という過酷な環境で生きるスナネコは、かわいらしい姿の奥に、たくましいハンターとしての一面を持っているのだとか。

また、ぬいぐるみのような見た目から「飼ってみたい!」という方も多いようですが、家庭で飼育できるものではないそうです。そんなスナネコの魅力、ぜひ現地で観察してみてくださいね。