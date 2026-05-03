広島市安佐動物公園が公式Xに“ブラックバックまみれ”の画像を投稿したところ、「え、これ合成じゃないの!?」とざわつく事態に……。その光景が、こちらです!
「ちょろっと角の出た若オスの写真を撮ろうとしたら、、なんかすごい画面いっぱいのブラックバックになりました。合成じゃないよ。」
#zoo #asazoo #ブラックバックいっぱい
(@asa_zooより引用)
これはすごい! なんでしょう、まるでコピペで増殖させたかのような光景ですね(笑)。
投稿者は広島市安佐動物公園の公式アカウント。若いオスのブラックバックを撮影しようとしたところ、なぜかフレームの中に大量のブラックバックが大集結。表情といい耳や首の角度といい、合成にしか見えませんがもちろん本物です(笑)。これが自然体というのがまた面白いですね。
この光景に、SNSでは「すごいw ほんと合成みたい笑」「雑コラにしか見えない…しっかりしろ、私の目!」「いやここは明らかに直線で切り貼りしてあるでしょ ・・・え?あれ??」「ヤバイ脳がバグりそう…」「いっぱい増えるフィルター使ったみたいになってる笑笑 でもよく見たらちょっとずつ顔の模様とか違って面白いね」と、バグを起こしかける人が続出。筆者は見ているだけで酔ってしまいそうです(笑)。
また、「すごい肉食動物の気持ちがわかる!どこ狙えば良いか分からない!」「肉食獣の気持ちが少し分かった気がする。これ、捕まえるの大変だ」という声もありましたが、危険を感じると、高さ1.8m、飛距離6mを超えるようなジャンプを繰り返しながら、時速80kmもの速度で逃げるのだとか。静止画でも狙いを定めることができないのに、これが一斉に走り出したら捕獲するのは難しいでしょうね。
みなさんも、コラ風ブラックバックを撮影しに、広島まで足を運んでみてはいかがでしょうか?
「ちょろっと角の出た若オスの写真を撮ろうとしたら、、なんかすごい画面いっぱいのブラックバックになりました。合成じゃないよ。」#zoo #asazoo #ブラックバックいっぱい pic.twitter.com/3OZJpH67An— 広島市安佐動物公園【公式】 (@asa_zoo) April 21, 2026