広島市安佐動物公園が公式Xに“ブラックバックまみれ”の画像を投稿したところ、「え、これ合成じゃないの!?」とざわつく事態に……。その光景が、こちらです!

「ちょろっと角の出た若オスの写真を撮ろうとしたら、、なんかすごい画面いっぱいのブラックバックになりました。合成じゃないよ。」

#zoo #asazoo #ブラックバックいっぱい

(@asa_zooより引用)

これはすごい! なんでしょう、まるでコピペで増殖させたかのような光景ですね(笑)。

投稿者は広島市安佐動物公園の公式アカウント。若いオスのブラックバックを撮影しようとしたところ、なぜかフレームの中に大量のブラックバックが大集結。表情といい耳や首の角度といい、合成にしか見えませんがもちろん本物です(笑)。これが自然体というのがまた面白いですね。

この光景に、SNSでは「すごいw ほんと合成みたい笑」「雑コラにしか見えない…しっかりしろ、私の目!」「いやここは明らかに直線で切り貼りしてあるでしょ ・・・え?あれ??」「ヤバイ脳がバグりそう…」「いっぱい増えるフィルター使ったみたいになってる笑笑 でもよく見たらちょっとずつ顔の模様とか違って面白いね」と、バグを起こしかける人が続出。筆者は見ているだけで酔ってしまいそうです(笑)。

また、「すごい肉食動物の気持ちがわかる!どこ狙えば良いか分からない!」「肉食獣の気持ちが少し分かった気がする。これ、捕まえるの大変だ」という声もありましたが、危険を感じると、高さ1.8m、飛距離6mを超えるようなジャンプを繰り返しながら、時速80kmもの速度で逃げるのだとか。静止画でも狙いを定めることができないのに、これが一斉に走り出したら捕獲するのは難しいでしょうね。

みなさんも、コラ風ブラックバックを撮影しに、広島まで足を運んでみてはいかがでしょうか?