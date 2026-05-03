夏を前に、全国各地で行われる“羊の毛刈り”。その中でも、山口県「秋吉台サファリランド」公式(@aki_safariland)がポストした1枚が、「芸術的すぎる」とSNSで話題に……。

毎年暑くなる前に羊の毛刈りを行っています🐏

当園ではキッチンバサミで地道にチョキチョキ刈っていくのが恒例なのですが、あるスタッフの毛刈り技術がとんでもなく芸術的だったのでシェアします。

まるで絨毯!このまま使えそうです😳

(@aki_safarilandより引用)

本当にすごいですね。きれいに刈りすぎて、もはやもふもふのラグマット状態。このままリビングに敷きたくなっちゃうクオリティに脱帽です!

きれいに刈ってもらって、心なしか満足そうな表情に見えますね。この光景に、SNSでは「すごーーーーい!!美しい〜」「これ自毛なのか…! 服脱いでるみたいで凄い」「毛布をかけられてるのかと」「ファスナー付いてそう(笑)」「キッチンバサミなの?すご!笑」「お見事!」などなど、驚きと称賛の声が続々と。キッチンバサミ1本でこの仕上がりは、お見事です。

ちなみに同園「動物ふれあい広場」では、羊に触れることができます。すっきり細身の羊に会えるのも、この時期ならでは。ぜひ、会いに行ってみてくださいね。