先日、旭山動物園のゴマフアザラシの子どもがあくびをする癒し動画を紹介したばかりですが、ぽかぽか陽気のせいか、全国各地にあくびが伝染⁉ 愛知県「南知多ビーチランド」でも、コツメカワウソの赤ちゃんが……

赤ちゃんカワウソの近況をお届け✨

今年2月に誕生したコツメカワウソの赤ちゃんたち🐾🍼

元気にすくすく成長中!

大きなあくびを見せてくれました🥱

少しずつですが、観覧エリアの方にも顔を見せてくれるようになりました!

(@beachland2000より引用)

小さな口をあーーんぐり開いてあくびをするコツメカワウソの赤ちゃん、可愛いですね。

2月6日に誕生したばかりの赤ちゃんは、オス2頭。同園での出産は2回目、実に29年ぶりなのだとか。歯もちゃんと生えていて、すくすくと成長しているよう。毛並みもふわふわ、顔もふっくらまん丸でめちゃくちゃ可愛いです!

この様子に、SNSでは「ガーーー!!!かわいすぎいぃぃ!」「まだチンマリしたバランスで可愛いわねぇ」「あくび可愛い」「会いに行く!」と話題に。見ているだけで癒されちゃいますね。

公式ホームページでは「生後 2 ヶ月を迎える頃に公開予定」となっているので、間もなく、外で元気に遊ぶ姿が観られるはず。愛称の募集も始まります。今しか観れない、ヨチヨチかわいいコツメカワウソの赤ちゃん。ぜひ、会いに行ってみてくださいね。