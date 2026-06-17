「大人にちょっと背伸びしてんのかなぁ」お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之が、次男の微笑ましいエピソードを明かした。――。

矢部浩之

矢部浩之「うちの下の子が、ワイヤレス(イヤホン)だけ欲しいって」

11日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、「うちの下の子が、ワイヤレス(イヤホン)だけ欲しいって。スマホもまだ買ってもらってないの」と切り出した矢部。小学生の次男に、その理由を聞くと、「音楽聴いてるって周りから思われたい」と返されたそうで、「なるほどな～って(笑)。まあ、ちょっとわかる。子供に戻ったら。ちょっと大人になった気分」と納得した様子。

次男は、ワイヤレスイヤホンを使う中学生の長男に憧れているようで、矢部は、「カッコいいもんやねんて。だから、“ワイヤレスイヤホンだけでいい”って。まあ、かわいいなぁと思って」とほっこり。一方で、「次男は何も聴いてないけど、イヤホンだけ付けて友達の前に行ってる。それですぐバレる(笑)。何も聴いてないこと。“それ何なん?”って言われて」とぶっちゃけながら、「やっぱり大人にちょっと背伸びしてんのかなぁ」と子供の成長に感じ入っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。