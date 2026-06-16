「集まろう言うても、たった3人や」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、ショックな出来事を語った――。

岡村隆史

矢部浩之も苦笑「ちょっと、座長が人気ないみたいになってるね」

5月31日に座長公演『ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん』の千秋楽を終えた岡村。4日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、千秋楽の話題になると、「終わったらバラバラに帰っていって。結局、ジミー(大西)さんしかいてなくて……」とポツリ。前日に、前倒しで打ち上げをしたため、千秋楽の打ち上げは、ジミー大西とFUJIWARA・原西孝幸だけだったといい、「3人で軽く打ち上げみたいな。3人や。寂しいよ」と悲しそうにつぶやいた。

岡村は、「やっぱり、後輩とかは後輩で行きたいかなと思うんで。今の時代。先輩と行くのも、気を使うし、前の日行ってるし。ちょっと行こかって言うのも、なかなか先輩から言われへん」と後輩たちを誘えない理由を吐露。実は、公演2日目にも、飲みに誘ったが、ジミーと川畑泰史の3人しか集まらなかったといい、矢部浩之は、「ちょっと、座長が人気ないみたいになってるね」と苦笑い。岡村は、「何だろう? なぜ人気ないんだろう?」とツッコまれ、「慕われてないのかな……?」と返すしかなかった。

「さんまさんとか見たら、みんなでワーッて打ち上げてはったり。他の人がインスタに載せたりして。今田さんも、今度コメディやるって言ってて。今田さんのパッて見たら、“稽古終わりに今田さんの焼肉食べました!”みたいな。ほぼ全メンバー」と悔しげに語った岡村。「こちとら3人や。集まろう言うても、たった3人や。おかしいやん」とこぼし、「ほんで最終日。“おつかれさまでした”言うて。帰ろうかってなったら、俺一番後輩やんか? ジミーさんと原西さんが、“ごちそうさん!”って。ええっ!? と思って」とぶっちゃけていた。